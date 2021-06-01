放开三孩生育政策 保持人力资源禀赋优势

生育不仅仅是个人私事，也是关系国家长治久安的大事。国际经验显示，一些进入“低生育率陷阱”的国家，采取了许多鼓励生育的措施，千方百计鼓励生育，但收效不大。从我国目前的人口形势和生育状况的变动趋势来看，短期内鼓励生育举措可能会产生一些暂时性效果，但从长远看，建立更完善的顶层设计和综合政策支持体系，乃是根本的治理之道。

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略，保持我国人力资源禀赋优势。（相关报道见A3版）

积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，是实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措。党的十九届五中全会提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，把应对人口老龄化作为当前和今后一个时期关系全局的重大战略任务进行统筹谋划、系统施策。要减缓老龄化进程，提高生育率是目前能够做到的最有效的方法。

我国人口的快速老龄化，是低出生率和低死亡率共同作用的结果，其中出生率下降及低位徘徊是导致人口老龄化更为重要的因素。面对老龄化和劳动人口数量下降等挑战，国家人口生育政策亟须应时而变。中央决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，对改善我国人口结构、实现人口均衡健康高质量发展具有重要意义。

党的十八大以来，党中央根据我国人口发展变化形势，先后作出实施单独两孩、全面两孩政策等重大决策部署，取得积极成效。数据显示，2020年全国人口共141178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据）的133972万人相比，增加7206万人，年平均增长0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。较第六次人口普查的人口数据，第七次人口普查的出生人口数据出现了明显下滑，相应的生育率下滑趋势也非常明显。适时因势放开生育政策，让更多有生育需求的家庭能够生育，是避免人口负增长过早到来的一个有效手段。

劳动力出自人口，人才也来源于人口。我国依然是世界第一人口大国，人口规模优势一直是经济增长的重要力量。尤其是在目前国际贸易的严峻形势下，我国能够通过双循环来实现经济稳定且可持续的增长，重要原因之一就是拥有总量庞大的人口规模优势，以及基于此打造的人力资源禀赋优势。进一步优化生育政策，推动实现适度生育水平，是保持我国人口规模优势和人力资源禀赋优势的客观要求。

然而，仅靠优化生育政策还不够，还需要推动生育政策与经济社会政策配套衔接，切实减轻家庭的生育、养育、教育成本。改善生育率是一个体系工程，从恋爱到结婚组建家庭，从孕产期再到儿童成长，整个过程都需要全面的政策支持体系，相关配套政策需要逐步实施。比如，要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。再比如，要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。

人口是一个国家的基础性资源，生育不仅仅是个人私事，也是关系国家长治久安的大事。国际经验显示，一些进入“低生育率陷阱”的国家，采取了许多鼓励生育的措施，千方百计鼓励生育，但收效不大。从我国目前的人口形势和生育状况的变动趋势来看，短期内鼓励生育举措可能会产生一些暂时性效果，但从长远看，建立更完善的顶层设计和综合政策支持体系，乃是根本的治理之道。

有理由相信，随着调整完善生育政策效果持续显现，中国总和生育率将会逐步提升并稳定在适度水平，以避免掉入“低生育陷阱”，促进人口长期均衡发展。