刚刚，武汉市新冠病毒疫苗接种突破1000万剂次！

湖北广电融媒体新闻中心记者从武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，武汉市按照国家、省疫苗接种工作要求，精心组织，周密部署，有力有序有效开展疫苗接种工作。截止至5月25日14时30分，武汉市累计接种新冠病毒疫苗突破1000万剂次，其中第一剂有6353251剂次，第二剂有3657896剂次。

据了解，为满足所有重点人群及居民的接种需求，武汉市根据辖区15个区街道地理位置合理设置了定点接种网点，累计设置336个新冠疫苗定点接种单位，其中常规接种点263个、临时接种点73个（公共场所/馆20个，集体单位临时建点6个，依托二级以上医院新增点33个，巡回接种点14个）。投入到一线维护秩序、预检/登记/告知、接种、医疗保障的工作人员达10151人。为方便民众接种，延长接种服务时间至每晚10时，提升接种服务能力。为确保接种环节流畅，衔接紧密，提升现场接种效率，武汉市全覆盖配置电子签核设备，自动读取身份信息和签署知情同意，并开发预约接种小程序，接受群众网上预约。

此外，武汉市还成立市、区两级新冠病毒疫苗接种不良反应救治专家组，定点救治医院24小时畅通急救绿色通道；每个接种单位(点)配齐配足必备药品和抢救设施，医疗专家实行驻点或巡回医疗保障，及时应对包含心因性反应等各类疑似异常反应。疫苗接种人员全覆盖接受培训，严格“三查七对一验证”，确保接种规范实施。

下一步，武汉市将加快推进全人群新冠病毒疫苗接种工作，早日建立全市新冠病毒人群免疫“隔离墙”。（湖北广电融媒体记者 洪亚飞 卞勇）