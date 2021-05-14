改革完善疾病预防控制体系 筑牢人民健康、国家安全屏障

新华社北京5月13日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰13日出席国家疾病预防控制局挂牌仪式和成立大会并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于改革完善疾控体系的重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，按照系统重塑、预防为主、科学防控、协调高效的原则，理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力，形成从中央到基层领导有力、权威高效的疾控体系，为维护人民健康和国家安全提供保障。

孙春兰指出，深化疾控体系改革是巩固疫情防控成果、构建强大公共卫生体系、全面推进健康中国建设的重大举措，习近平总书记高度重视，亲自审定疾控体系改革方案。要坚持和加强党对疾控工作的集中统一领导，全面落实方案部署，高质高效完成国家、省、市、县四级机构组建工作，强化上级疾控机构对下级疾控机构的业务领导和工作协同，完善防治结合、联防联控、群防群控机制。要建立功能完备的疾控网络，分级分类组建公共卫生应急队伍，创新医防协同机制，加强科研专业支撑，健全决策咨询体系。要统筹好机构改革和疫情防控，改革过渡期内按照原机构原机制，加大疫苗接种组织推进力度，毫不放松落实常态化防控措施，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，为庆祝建党100周年营造良好环境。

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 02 版）