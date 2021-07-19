到2025年，我国将新增500多家三级县级医院

“截至2020年底，我国县级医院有1.68万所，县级医院诊疗服务量达11.6亿人次，出院人数已经超过8000万，这个量已经占到了全国医院总量的47%、36%和44%。可以说，县级医院占我国医疗资源的半壁江山，已经成为‘大病不出县，小病不出乡’目标的主战场。”7月17日，在2021“健康中国·健康县域”中国县域健康大会主论坛中，国家发改委社会司健康处处长刘丹，用这串数字勾勒出我国县级医院在医疗卫生服务体系中的地位。

他介绍，为了实现更高水平的均衡，到2025年，我国将新增500多家达到三级医院硬件设施和服务能力的县级医院。

而在国家卫健委基层卫生健康司副司长诸宏明看来，推进紧密型的县域医共体建设，是提升县域医疗卫生服务能力的重要抓手。

县域医共体更“抱团”，服务能力提升

如何强基层、强县城，不断筑牢基层和县城的医疗“网底”？“十三五”期间的答卷，令人欣慰。

在主论坛发言中，刘丹表示，“十三五”以来，中央投资722亿元，支持2085个县级医院建设项目，极大改善了县医院能力，一些县医院开展神经外科、普外科复杂手术的种类增加，患者入出院和手术前后诊断符合率均超过90%。

巩固基层医疗服务能力，不仅需要量的提升，还需有质的保障。国家卫健委基层卫生健康司副司长、一级巡视员诸宏明在主论坛发言中表示，“我们在县域医共体的试点推进过程中发现一些新情况，有些地方对医共体建设重形式、轻内容，重数量、轻质量。有些地方想搞医共体，但是不知道怎么搞，组织了一些专家的坐诊，就把它当成医共体建设的主要内容，这还是不到位的。”诸宏明认为，要搞好医共体，重要的突破口就是要搞好紧密型的县域医疗卫生共同体。

2019年，国家卫健委同国家中医药管理局印发《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》。确定山西、浙江为试点省，北京市西城区等567个县（市、区）为试点县，旨在促进县域内的医疗卫生服务能力明显提升，医保基金有效利用，居民的医药费用负担合理控制，有序就医格局基本形成。

“现在全国有七八百个县都在做有关的试点工作。”诸宏明介绍，目前全国754个试点区县中，符合紧密型标准的区县达到535个，占比71%，比2019年提高9个百分点，86.9%地区明确医共体决策权限，能够对成员单位的人、财、物进行统一管理，比2019年提高了6个百分点。

同时，县域和基层服务能力不断提升，试点地区县域内住院人次占比为78%，比2019年增加2个百分点；县域内就诊率为90%，比2019年增加6个百分点。

此外，72.3%的试点县域内万人口全科医生数较2019年增加，牵头医院帮助基层机构开展的新技术、新项目从2019年的9.5个增加到11.4个。

“这说明牵头医院的龙头作用在发挥，不再搞恶性竞争或者无序流动，通过体制机制建设，帮助基层机构开展新技术、新项目。”诸宏明表示。

“十四五”将加强优质医疗资源下沉

进入“十四五”，如何让更多的优质医疗资源下沉到基层，如何保障县级广大群众的看病就医？

近期，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合发布《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。

方案提出，要力争实现每个地市都有三甲医院，服务人口超过100万的县有达到城市三级医院硬件设施和服务能力的县级医院；要加强省域优质医疗资源扩容下沉建设，加强县域医共体建设，鼓励依托县级医院建设开放共享的影像、心电、病理诊断、医学检验等中心，加强远程医疗和信息化设备配备，与高水平省市级医院对接，与基层医疗卫生机构联通……

诸宏明则认为，在紧密型县域医共体中，大家要成为一家人，一起分工合作，不要争夺病人，而是大医院牵头搞疑难重症的病例，基层做好康复、守门，大家共同下好一盘棋、算好一本账。例如医共体的收入支出分配，特别是一些人员的工资通过一本账来有效计量，调动大家的积极性。

“县医院是龙头，乡镇卫生院是枢纽，村卫生院是基础，希望通过这一轮的紧密型县域医共体的改革，让龙头的作用更好地挥舞起来。”诸宏明说。（金凤）