北京海淀区率先试点“家医巡诊”

海淀区结合党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，在全市率先探索家医巡诊工作试点。今年海淀区计划成立不少于10个家医巡诊工作室，待运行成熟后在全区推广。

近日，北京青年报记者来到海淀区复兴路26号院，位于社区综合楼四层的居民活动中心变成了家医巡诊工作室，万寿路社区卫生中心的医务人员正在定期上门巡诊，挂号、问诊、开药、交费等环节在一个房间里全部搞定。

“最近我高血压病加重，高压最高时达到230毫米汞柱，想去医院调整用药，却因为腿脚不灵便一拖再拖。”年过七旬的刘世通老人说，“家医巡诊工作室的医生特别负责，反复为我测量血压，并根据病情教我怎么调药，什么时候吃、吃多少，都交代得清清楚楚。家医巡诊工作室的设立确实为我们老百姓办了一件好事实事，方便了老年群体的求医问药。”

北青报记者了解到，复兴路26号院家医巡诊工作室按照“定期+按需”的原则，开展连续的巡诊上门服务，家庭医生每周四上午8时至11时为巡诊时间，医护人员由全科医生、药师、社区护士、中医医师、家医助理组成。家庭医生与居民签订《家庭医生式服务协议书》，就可以为签约居民提供巡诊服务、中医医师提供中医适宜技术服务。目前，该工作室半日平均门诊量为25至30人左右，是全市社区卫生服务机构平均水平的3倍。

据海淀区万寿路社区服务中心主任杨清玲介绍，为了方便居民取药，在家医巡诊工作室外的楼道里专门设置了一组恒温恒湿药品自提柜，每周四下午15时至周六下午15时为取药时间。居民携带身份证到药柜前，扫描身份证并输入取药短信验证码，即可查收药品。

海淀区医院管理中心主任王洪波表示，家医巡诊工作室是对群众反馈比较集中的“居民就诊、开药不方便”等问题的积极回应，破解社区养老慢病管理就近就医、就近取药“最后一公里”难题。对引导患者基层首诊，促进分级诊疗，缓解居民“看病难、看病贵”问题起到积极作用。同时，家医工作室基本硬件设备仅需“一网、一柜、一桌、一电脑”，地点可设在社区会议室空间场地，每周固定半天时间开展家医巡诊，其他时间还可用于社区其他公益活动，这与投资新建一个社区卫生服务站相比，运营成本大幅度压缩。

据悉，今年海淀区将扩大“家医巡诊”试点范围，将家医巡诊工作纳入海淀区重要民生实事项目，将在条件具备的小区开展试点，探索成立不少于10个工作室。今后，海淀区将结合实际，把家庭医生巡诊工作室延伸到社区养老驿站、写字楼等场所。

重点

今年确定27个重点民生事项任务

今年，海淀区结合党史学习教育，建立“1+6”民生实事项目清单，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。其中，“1”为区级层面重点民生项目清单，“6”为“六类实事清单”，即机关企事业单位实事清单、街镇社区（村）重点民生项目清单、党员领导干部实事清单、基层党组织实事清单、在职党员实事清单、驻区单位实事清单。

据海淀区副区长沙海江介绍，海淀区今年按照一月一攻坚的目标，确定了12类主题、共27个重点民生事项专项整治任务，涉及房产证办证难、预付式消费退费、教育入学、老旧小区改造等群众反映的急难愁盼问题。目前已列入计划的有以下几项工作：一是重点推进拆迁遗留的房产证办理问题；二是完成清华东路27号院、温泉路45号院、金谷园、茂林居等15个小区、59.7万平米的老旧小区改造项目；三是组织推进御风路、怡美路、美丽园路、慧景路、显龙山路西段等26条道路的路灯新装、补建专项治理工作；四是建设家庭养老照护床位，将专业养老服务送到老年人家庭、床边；五是于2021年底完成扩增3400余个普惠学前学位的任务；六是在北下关交大东路18号院桥下空间等地建立停车场，并引入第三方停车管理公司，做好停车管理和收费工作。文/记者 王斌