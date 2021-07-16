人人都适合做近视眼手术吗？同仁眼科专家这样说

人民网北京7月16日电 （记者乔业琼）进入暑期，出于大学专业选择或未来职业规划等方面的需求，不少准大学生们把摘除近视眼镜，列为高考后的“愿望清单”。哪些人可以做近视眼手术?术后有哪些注意事项？为此，人民网专访北京同仁医院眼科屈光专业组主任医师翟长斌，为广大网友解答近视眼手术相关知识。

“我国近视眼手术已经完全抛弃了机械刀，进入全程激光、全程无刀的时代。”翟长斌介绍说，如果把眼球比作一个篮球，手术就相当于在眼球表面刮了刮，一般情况下，对于球胆是没有影响的。

翟长斌表示，近视眼手术是一项医学矫正手段，在进行矫正手术之前，一定要进行视力、电脑验光、散瞳验光、综合验光、眼压、角膜地形图等检查，为医生提供准确的手术数据，才能制定相应的手术方案。术前检查是确保手术安全和成效的前提，若术前检查不当，可能导致术后干眼症、视力过矫或者欠矫、角膜扩张、角膜损伤等问题和并发症出现。

翟长斌进一步说，每个人发育情况不同，因此每个人所能达到的最佳矫正视力也不一样，术前一定要与医生及时沟通，充分了解自身情况，以免期望值过高导致术后心理落差。

同时，翟长斌提醒说，近视眼手术并不是人人都适合做的。一般情况下，临床上界定的手术范围为18~50岁，且近两年度数稳定，每年上下浮动不超过50度的患者。如果视力不稳定，还在继续发展，可延缓手术，尤其是高度近视的患者，建议慎重考虑。另外，急性角膜炎、结膜炎、角膜溃疡等眼部有炎症的患者，青光眼、严重干眼症、严重眼底病变等眼科疾病的患者，以及全身免疫系统疾病患者等，也不适宜做近视眼手术。

“需要注意的是，近视眼手术只是提高了视力，并不能去除部分由高度近视眼引发的眼底病变。”翟长斌说，如果把眼睛比作照相机，近视眼患者的照相机主要存在的问题是焦距不对，通过调整镜头后可以正常使用。但如果照相机的底片已经出现了因为高度近视引发的其他问题，如黄斑的出血、视网膜的脱离、玻璃体的浑浊、青光眼的高发等，并不能通过近视眼手术根治。

“近视眼手术尽管是微创，但毕竟有创伤，手术是通过激光的方法去除掉一部分角膜组织，角膜表面覆盖着很多神经，在去除角膜组织时，可能会对神经造成一定的损伤。”翟长斌表示，部分患者由于神经损伤，在术后1-3个月内，会出现眼睛干涩的症状，但是随着组织恢复，多数干眼症状可以恢复。

最后，翟长斌强调，因为我们的眼睛是开放性的，空气及手的接触总会将一些细菌带入眼结膜囊，而近视眼手术术后角膜会有不同程度地损伤，很容易发生感染，所以术后用药一定要遵医嘱使用。