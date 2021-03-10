“智慧家医”乡村工作室送医进门

“走，巡诊去！”3月8日下午，在丰台区王佐镇沙锅村的下庄自然村卫生所，“老”村医何翠英招呼了一声，与梁晓霞和朱青芬两名家医开始了下乡巡诊。说今年49岁的何翠英是位“老”乡医，不是说她的年龄，而是因为如今她有了新身份：家医助理。

记者从丰台区卫生健康委获悉，今年年初，丰台区在乡村一体化健康管理防控格局下，在医疗机构“空白”村建设了15个“智慧家医”乡村工作室，整合发展区域内“三乡两镇一地区”的乡医力量，形成了“家医团队+乡医助理”的工作模式，筑牢乡村疫情防控底网。

乡医们也在家医团队中找到了自己的位置：家医助理。利用她在村里人熟、地熟、底数清的优势，助力家医团队在村里开展工作。何翠英就是其中一员，她把“智慧家医”乡村工作室的医生拉进了自己多年来组建的微信群，村里谁家有慢病患者，谁家需要上门巡诊服务，她都门儿清，在她的牵线搭桥下，越来越多的村民签约了家庭医生服务。

丰台区卫生健康委相关负责人介绍说，“智慧家医”乡村工作室将为村民提供疫情防控、疾病预防、基本医疗和家医签约等全方位服务，将专业力量有效下沉，将防控关口前移到村民家门口，确保早发现、早控制、早确诊、早治疗，有效加固了农村地区疫情防控的薄弱环节。（记者孙颖）