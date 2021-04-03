叮！你有一份出游保单请查收。（制图：张文婷）

四月已到，清风拂过，气温回暖，正是踏青春游的好时节。清明小长假就要来了，大家在做好防护出游的前提下，买份保险傍身必不可少。怎样选择合适的短途出游险呢？旅行中需要理赔怎么办？小编来支招!

标配：旅行意外险

旅行意外险是短途出行的标配。相比普通意外险，旅行意外险的保障责任更加广泛，除了保障意外身故/伤残、意外医疗，还会增加一些发生旅行意外时常用的保险责任，比如紧急救援、医疗运送等。

那么，在选择旅游意外险时，需要注意哪些问题呢？首先，从保障范围来看，目前不同的旅游意外险产品有所区别，消费者应在投保前认真阅读保险责任条款，根据自身需求进行选择。

以医疗保障为例，如限定为“意外医疗”，则仅对被保险人在保险期间内遭受意外伤害事故进行治疗的医疗费用予以赔付。消费者如果希望应对旅游期间遭受的疾病风险，可优先选择涵盖“医疗费用”的产品，其保障范围除意外伤害外，还包括突发急性病。

保险专家建议，旅游期间，可尽量选择带有紧急医疗救援服务条款的保险产品。在外地旅游面临陌生环境，游客发生意外伤害事故或突发急性疾病时可拨打保险机构提供的服务电话，及时获得紧急救援和医疗服务。

同时，消费者还可根据自身情况选择不同附加险。如参加跳伞、潜水、攀岩、探险等运动，可附加投保高风险运动意外伤害保险；搭乘飞机旅行时，可附加投保航班延误保险；针对出门旅行行李物品和旅行证件可能丢失的情况，可附加投保行李物品和旅行证件损失保险等。

总体来看，无论投保哪种旅游保险，都应留意覆盖旅游时间。旅游保险一般按天计算，建议游客朋友购买保险的期间不少于旅游时间，甚至略长于旅游时间，以免在旅游行程发生变化的情况下，因保险到期而失去保险保障。

自驾游：买份短期险更放心

对于自驾出行的消费者，保险专家则建议，除常规车险外，还可酌情购买第三者责任险，补充保险保障。目前第三者责任险的保障额度可根据车主自身驾车习惯、风险承受能力自行选择，一般投保额度在40万至50万元区间。

此外，有不少保险公司推出了自驾旅游保险，为路途中可能发生的意外提供保障。自驾旅游保险是针对车主自驾出行提供人身安全保障的一种意外保险，保障期灵活，通常1-90天可选，保费约几百元左右，无论是碰撞、刮擦等高发事故还是一些可能出现的意外事故均提供保障，性价比较高。

值得留意的是，目前，车险综合改革已正式实施。相较于此前，机动车车损险增加了机动车全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水、不计免赔率、无法找到第三方特约等保险责任。如已投保新版车险，则无需单独重复附加相关保障。

小编在此特别提醒，自驾出行前，消费者还需留意车险是否仍在有效期内。如果车险到期日临近，尽量在出行前办好保险续保手续，避免脱保，在旅行过程中失去保障。