吃代餐食品快速减重？营养师提醒不要想着走捷径

吃代餐食品实现快速减重，靠谱吗？

夏天到了，为了能露腿、露腰，很多人又开始了自己的减肥大计，节食、辟谷、健身、吃药等奇招百出。在以“瘦”为美的时代，很多人信奉“一白遮百丑，一胖毁所有”，戏谑的话语背后体现出当下年轻人对体重和身材的重视。

与此同时，《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示，我国成年居民超重肥胖率达50%以上，超重肥胖的形势严峻，由肥胖引发的糖尿病、心血管疾病和癌症在内的若干慢性疾病患病和发病率也呈现上升趋势。

不管是爱美心理作祟，还是出于身体健康的考虑，减肥越来越成为许多人的目标，甚至竭力追求的“事业”。不过，虽然社会对减肥诉求增多，减肥大军日益壮大，但是真正通过科学、健康的减肥方式付诸行动的却有限。很多人一边高喊减肥口号，一边既迈不开腿也管不住嘴，他们寄希望于“躺瘦”，希望不用运动，只靠“吃”就能实现快速减重，但是这样的减肥方式真的靠谱吗？

中国注册营养师、北京营养师协会理事顾中一提醒，一般建议采取低热量的均衡饮食搭配加充足地运动的减肥方式。“年轻人要注意，不要总想着走捷径，调整价值观，多投入一些时间在休息运动和自己在家做饭上，逐渐吃得更健康，和自己的生活方式生活节奏相适应。”

为迎合现代年轻人对于快速、简易方式减肥的需求，近两年以减肥瘦身为噱头的代餐食品市场迅速攀升。

代餐食品以低能量、高纤维、营养元素丰富、能饱腹为特点的代餐食品，吸引了大量轻奢、中产白领减肥群体。有数据表明，目前我国代餐行业的销售人员与消费者人数都稳步上涨，2022年或将达到1200亿元的市场规模。2019年中国代餐品牌数量为2837个，2020年增加到3540个。除了网红品牌，运动健康领域也纷纷推出代餐产品，甚至传统知名企业也逐渐涌入代餐市场。

顾中一认为，代餐食品之所以受欢迎，主要是因为其容易方便定量，配方也更为精确，而且相比于很多饮食质量比较差的食物，科学配比的代餐，往往营养素更为全面，包括蛋白质、膳食纤维等成分。

虽然代餐食品不像一些减肥药品那样直接对身体产生危害，但长期食用也会对身体产生危害。顾中一在接受《工人日报》记者采访中表示，一般不建议长期食用代餐食品，因为除了一些特殊配方的食品，普通的代餐食品往往营养元素单一，不能满足一天中所需要的所有营养素的量，如果长期完全吃代餐，容易导致一些营养素的欠缺。

从预防各种慢性病的角度看，食用各种天然食物、大量的植物性食物，更符合预防慢性病的需求，而代餐食品在这方面的健康证据很少。此外，由于代餐食品往往以奶昔或者冲调的固体饮料居多，这种食物它的血糖反应也是相对高的，会对身体产生潜在威胁。

其他专家也曾明确表示，不宜长期食用代餐食品，可以把它作为没空吃饭的解决方案，但无法替代均衡的日常饮食，而且尽量一天不要超过一顿。每天只吃代餐并不能满足人体的基础代谢需求，长期食用会使人产生体虚、乏力、头晕等症状，甚至还可能引起内分泌紊乱和胃肠炎症，以及女性闭经、器官退化等问题

“如果是为了控制体重，你不大可能一辈子都吃代餐，从某种程度来说，吃代餐就相当于是少吃，而如果你能做到这一点，那么定量地去吃普通的食物也可以减重。”顾中一说。