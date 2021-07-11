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新加坡研究：约一成新冠肺炎患者康复后六个月内出现咳嗽等症状

2021年07月11日08:44 来源：央视新闻客户端

　　据新加坡《联合早报》10日报道，新加坡国家传染病中心带领展开的调查显示，该国10%的新冠肺炎患者康复后六个月内，仍持续出现咳嗽或呼吸急促等症状。

　　调查显示，康复者最常见的症状是久咳不愈和呼吸急促。持续困扰这些康复者的较少见症状也包括持续性疲劳、眩晕和失眠。

　　调查发现，这些康复者无论曾是轻症或重症病患，他们的体内都出现更多炎症标志物。这类蛋白质一般与影响循环系统的病症有关，也是心血管疾病的风险因素。此外，那些年龄在65岁以上、或是曾出现严重感染症状者，都更有可能持续出现症状。

　　新加坡国家传染病中心团队是在去年1月底，即该国出现首例新冠肺炎病例不久后展开研究，旨在探讨新冠肺炎对患者的长期影响，以及保护性免疫的时长。

　　目前全球对于新冠肺炎后遗症仍有许多未知数，世界卫生组织等国际组织正搜集更多信息。(总台记者 邓雪梅)

(责编：赵竹青、陈键)


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