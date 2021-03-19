久咳要揪“真凶”  不妨查一下肺功能

岭南即将进入春夏转换时期，气温逐渐回升，天气多变，时寒时暖，病毒开始大量繁殖，正是呼吸道疾病的高发季节。广东省第二人民医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师孙瑞琳介绍，有七种情况要检查肺功能。

43岁的刘女士反复咳嗽10多年，尤其在夜间干咳，非常难受，严重影响了工作和生活。她曾到多家医院求诊，医生都是按“支气管炎、慢性咽炎”治疗，但效果欠佳。直至她来到广东省第二人民医院呼吸与危重症医学科就诊，医生为其进行肺功能检查，显示肺通气功能正常，支气管激发试验阳性，诊断为“咳嗽变异性哮喘”。经过针对性治疗，刘女士反复10多年的咳嗽症状神奇消失了。

省二医呼吸与危重症医学科主任、主任医师孙瑞琳介绍，近年来，慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘等呼吸系统发病率逐年上升，成为引起呼吸衰竭致残致死的重要原因，严重威胁人们身体健康。肺功能检查是呼吸系统疾病诊断最重要的检查之一,长期吸烟者、季节发作性咳嗽者、呼吸困难者、呼吸道疾病患者等人群，应及时到正规医院进行肺功能检查。（何雪华）