康复医师的“独家秘笈”

近日，国家卫健委等八部门联合印发文件，提出加快推进康复医疗工作发展。通知给出近期目标：力争到2022年，每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人。

康复医学科到底是什么？康复医师能干什么？恐怕大多数人并不清楚。“不少人觉得康复医师就是给患者掰掰胳膊拽拽腿，这个观念就太过时了，”北京清华长庚医院康复医学科主任潘钰说，从困扰中年人的腰痛到老年人脊柱和四肢关节退变，再到肿瘤等特殊人群的术后康复，康复医师几乎全能做，很多人还有“独家秘笈”。

最近，记者探访500平方米的清华长庚康复治疗室，了解到了康复医师的“与众不同”。

秘笈1

火眼金睛识别腰痛

“大夫，我这腰痛就是因为前两天搬东西累的，这歇几天也没好，孩子非让来看看，是不是腰椎间盘突出了？”诊间里，潘钰还没开口问诊，患者李女士就“自诊”起来。

“腰痛不一定是腰椎间盘突出，我来给您检查一下。”潘钰让病人做了弯腰、伸展和旋转腰部的动作，在病床上检查腰部痛点。“这应该是腰椎小关节病变引起的疼痛，不是腰椎间盘突出。来，再给您做一下功能评估。”

潘钰带着李女士来到旁边的康复治疗室，指导她穿上一件连着各种导线的“小马甲”。这是一台可穿戴式机器人，通过几个设定动作便可完成腰部功能评估，腰椎哪里活动受限，哪块肌肉力量不足，哪块肌肉过度使用一目了然。测试完毕后，电子化处方发送到医师的手机上，一份康复处方也同时完成了。

“针对小关节病变引起的腰痛，康复科里有一套针对性的治疗和康复训练。”潘钰解释，先用药物和物理因子治疗止痛，再进行运动疗法训练提高腰椎功能，最后再结合家中练习预防腰痛复发。

在潘钰看来，九成腰痛患者都可以通过康复治疗得到改善。“虽然大家都说腰痛，背后的原因却千差万别。”潘钰说，大量的临床诊疗经验帮助康复医生们练就“火眼金睛”，通过脊柱运动功能评估、姿势评估、生物力学评估，再结合患者临床症状和影像学信息，就能对疼痛进行分层诊断，明确疼痛原因，制定详细的康复训练计划。

康复治疗室里，所有康复训练都一对一指导，潘钰直言“康复医师不够用”。给予腰痛患者精准有效的康复处方，指导患者进行运动训练，改善腰椎功能是康复医师和康复治疗师的日常工作，康复治疗还会把患者的生活“管起来”，帮助患者纠正不良的站、坐、卧、行姿势，最大程度预防腰痛的复发。

秘笈2

“打一针”恢复偏瘫手

在北京清华长庚医院康复医学科，有北京首个肉毒毒素注射治疗痉挛门诊。自5月31日开诊以来，这里的患者几乎就没有断过。

注射肉毒毒素，是为了缓解局部肌肉痉挛。潘钰解释，脑卒中、脑外伤脊髓损伤患者在康复期很容易出现局部肌肉痉挛，主要表现就是手指屈曲、挛缩握拳，走路时手部像挎着一个篮筐；或者腿部出现“划圈”步态，走路慢，容易跌倒。出现肌肉痉挛，就意味着手部或腿部无法实现正常的生理功能，也就无法进行下一步康复，因而是康复的第一只拦路虎，必须解决掉。

家住昌平的郑大妈坐在诊室里，腿上贴着两个刺激电极，看着屋子里的超声仪、肌电测试仪，还有潘钰手里握着的小针筒，郑大妈显得有些局促不安。今年春节期间，郑大妈因突发脑卒中被送到医院，好在抢救及时没留下什么后遗症。不过这个月，她觉得左腿僵硬，走路很费劲，手也紧紧地握紧拳头打不开了。这也是她第一次注射肉毒毒素。

“不用紧张，有这么多高级设备帮忙，注射很精准，之后您走路功能也会很快恢复的，”潘钰边安慰郑大妈，边用超声探头精准定位。在超声、肌电图和电刺激的引导下，肉毒毒素被准确地注射进腿部和上肢的12个靶点肌肉。“一个多小时的治疗是一个体力活，但更是一个技术活，最难的地方就在于对出现问题的肌肉进行精准定位，这样才能实现以最少的药量达到最好的功能。”潘钰说。

在北京清华长庚医院康复治疗室，随处可见各种康复机器人。脑机接口技术也已经装配到部分康复机器人中，帮助偏瘫患者恢复手功能和踝足功能。“脑机接口通过分析脑电波，可以明了患者在想什么，进而帮助患者指挥机器，对患体进行康复训练。在这样的反复训练中，大脑和患体之间可以逐步建立有效的连接，达到恢复正常生理功能的目的。”潘钰说。

秘笈3

康复手法治疗帮患者“消肿”

“闯过了癌症手术这一关，没想到被淋巴水肿给折磨坏了，有时候真感觉过不去了。”做完子宫颈癌手术的张女士看着自己如“大象”一般的腿，向北京清华长庚医院康复医学科康复技师孙小花倾诉着。

淋巴水肿是乳腺癌、妇科肿瘤患者等最常见的手术后遗症，这类恶性肿瘤手术往往需要切除病灶附近部分或全部的淋巴结，术后再进行放疗或化疗，病灶附近的淋巴系统因受损而引起继发性淋巴水肿。“这种疾病非常痛苦，严重影响生活质量，但治疗方法其实并不难，通过手法治疗，一个月内就能显著改善水肿和皮肤纤维化的情况，可惜很多患者并不知道来康复医学科看看。”潘钰说，科室里的患者大多是口口相传介绍过来的。

淋巴水肿治疗需要轻柔的手法操作和全身治疗。“综合消肿疗法非常有效。”孙小花介绍，这一套综合治疗包括淋巴引流、短弹力绷带加压包扎、运动、日常护理、穿戴压力衣等，单单通过手法和仪器辅助淋巴引流这一项就需要一个小时，随后的短弹力绷带加压包扎共需要七层，每个患者的康复治疗时间最短也需要一个半小时。一整套流程下来，康复师常常累得直不起腰。

提醒

早发现早识别是关键

早发现、早识别是提高康复疗效的关键因素，越早进行康复干预，康复治疗的时间越短，康复疗效越好，医疗花费更少。

“随着医学技术的进步和发展，康复疾病谱、康复治疗理念和康复治疗技术的变化真是一天一个样。”作为中国第一批康复医学专业的博士生，潘钰很感慨，帮助更多的病人康复和培养康复人才这两件事儿很重要，迫在眉睫。现在的康复医师，不仅可以帮助偏瘫和骨折术后患者进行康复，在脊柱关节退变、运动伤害、肿瘤、老年衰弱、儿童发育迟缓等领域都能看到他们的身影。“手术并不意味着治疗结束，对于康复医师来说，这还仅仅只是开始。”（记者 杨绪军）