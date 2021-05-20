骨折康复应该注意什么

骨折对患者自身生活质量会造成很大影响，因此采取有效方法对其立即及术后进行干预，对于减少并发症、提高患者生活质量具有重要意义。骨折治疗包括手术治疗和保守治疗，都包括复位、固定及康复三个阶段。

康复早期，患者受伤部位存在稳定性差、疼痛、肿胀等状况，在这个阶段主要以休息、消肿、止痛为主。除常规抗感染及药物镇痛治疗外，采用冰敷等物理因子治疗对患肢进行处理，避免患者发生肿胀，缓解疼痛感。此外，对患肢肌肉进行静力性收缩训练，骨折端稍稳定后可进行每日拳泵和踝泵运动（除踝关节、腕关节损伤外），同时进行被动活动相邻大关节训练等。

康复中期，术后患者可在专业康复师的指导下进行患肢的小范围活动。四肢骨折患者可进行牵引训练，于术后3周后开始，以牵引训练改善患者肌肉组织运动形式，提高肌肉活力，从而加速骨折部位恢复。

康复末期，开始扩大患者关节活动度，增加活动阻力，最后进行渐进性负重训练。在此阶段，患者骨折部位已达到痊愈或已将固定去除，主要训练目的为扩大患肢关节活动度，增强肌肉力量，确保每个关节恢复正常功能，以帮助患者尽快回归生活。