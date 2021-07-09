北京延庆西瓜上市 延长本地瓜供应期

记者近日获悉，北京延庆西瓜陆续上市。今年该区2000亩西瓜预计产量达8000吨，可持续供应至“十一”前后。

北京市农业技术推广站瓜类作物科主任曾剑波介绍，北京西瓜主产区的西瓜上市时间主要集中在每年5至6月，进入暑期后，由于温度高、病害发生严重，不适宜西瓜生产。此时，延庆冷凉气候显出优势，暑期西瓜可正常生长，而且，延庆昼夜温差大，光照条件好，有利于西瓜糖分积累，清新的空气、优良的水质也有利于减少农作物病虫害。延庆西瓜上市时间可从7月持续到10月。

自2013年以来，北京市西甜瓜创新团队、延庆区农业技术推广站围绕延庆气候特征，持续开展西甜瓜新品种、新技术、新模式引进示范推广工作，大面积推广西甜瓜新品种15个，延庆西瓜种植规模由2014年的123.7亩发展到2021年的2000亩，平均产量达到每亩4000公斤。

今年，延庆首次推广手剥瓜，无需借助刀具，徒手就可以掰开瓜皮随时尝鲜。每个西瓜2至3斤，价格在10元左右，市民可以在首航超市、果多美等购买，或是前往位于延庆香营乡新庄堡村的园区采摘。

延庆区还示范推广了北京市农林科学院许勇团队最新研发的中型西瓜新品种“京嘉”系列。许勇介绍，这个品种的低温弱光适应能力强，中秋国庆前都能正常生长，而且口感特别水嫩，糖度高、瓜味浓。（记者孙云柯）