夏日户外活动 衣物要“全覆盖”

广州增城的潘女士10天前突然出现发热头痛等症状，在当地医院治疗多日病情不见好转，甚至出现了全身多器官功能衰竭症状。直到转入南方医科大学第三附属医院救治，医生才通过仔细查体发现了致病原因——原来是户外活动引来恙虫叮咬！

据介绍，潘女士转入南医三院时，已出现呼吸衰竭、急性心力衰竭，病情十分危重，被直接收入ICU治疗。ICU医生和护士详细询问病史得知：潘女士发病前曾在自家农田劳作；而细致的查体则在潘女士腋窝下发现了典型的黑色焦痂，医生们第一时间想到了“恙虫病”，立即给予针对性的抗感染治疗，后续的进一步检查也证实了这一判断。

在该院ICU杨翃主任、李芬组长的带领下，医护团队给潘女士制定了一套精细的治疗方案：针对性的抗感染方案、有效的胸液引流、舒适化的无创辅助通气、滴定式的液体管理、定制化的营养支持、有效的心理疏导等。5天后，潘女士的症状得到明显缓解，脱离生命危险，转到了普通病房继续后续治疗。

杨翃介绍，恙虫病是由恙虫叮咬而发病。恙虫多潜伏于草地或野外，尤其喜欢顺着人体汗腺叮咬腋下、颈后、腘窝、腹股沟等部位，起初留下红色丘疹，潜伏期约4-21天，丘疹会成为水泡，随后形成黑褐色焦痂。

恙虫病发作时，人的体温迅速上升至39℃~40℃甚至更高，全身浅表淋巴结肿大，伴有剧痛、四肢酸痛、呕吐等症状。如果发热不退，可引起全身多系统多脏器损害，严重者可危及生命。

医生提醒广大市民，夏天避免在草丛或灌木丛里休息、坐卧、玩乐，或者晾晒衣被。实在无法避免的，应扎紧袖口、裤管口，上衣扎入裤腰内，减少恙螨的附着或叮咬。此外，也可在暴露的皮肤和裤脚、领口或袖口上涂擦驱虫药水，野外作业后，要及时拍打衣物，抖落附着的恙螨；换衣洗澡，重点擦洗腋窝、腰部等皮肤柔软部位，可减少被恙螨叮咬的机会。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）