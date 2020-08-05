夏季出游后反复发热 警惕恙虫病

每年的夏季，都是恙虫频繁出没的季节。肇庆一男子就因为疏忽大意，被恙虫叮咬后， 接连出现发热畏寒、双腿无力等症状，甚至一度被诊断为脑梗，最终在广州确诊为恙虫病。医生提醒，夏天是蚊虫咬伤的多发季节，市民朋友一旦出现不明原因的高热不退，且发现身上有明显的伤口，要及时就医。

67岁的田叔（化姓）自退休后，一直在肇庆老家农村养鸡种田，日子过得悠闲自得。7月中旬，身体一向健康的他突然感觉有些畏寒，便在附近诊所开了些药自行服用。然而吃了三四天药物后，田叔不仅畏寒发热的症状没有好转，还觉得自己双腿无力，不过还能勉强行走。7月17日早上，田叔一觉醒来，双腿已经无力到连正常走路都不行了。察觉到病情愈发严重后，田叔在家属的陪同下到当地医院就诊。

在当地医院，颅脑CT检查提示田叔右额叶、右基底节区腔隙性脑梗死，同时还有低血钾。给予补钾等治疗后，田叔双腿乏力的症状有所好转。但是，田叔还是反反复复畏寒发热，并且出现了低血钾、低血钠等一系列电解质紊乱的情况。“考虑到我爸三四年前有过脑梗塞的病史，所以还是想到广州这边的大医院治疗。”田叔的儿子田先生说。

7月18日，在田先生的陪同下，田叔来到了广东三九脑科医院。

该院接诊的神经内六科主任胡运新仔细查看患者的影像资料后，发现其颅内病灶明显是陈旧的，不是这次发病的主要原因。经过详细问诊及细致查体，胡运新在患者的右侧小腿内侧发现一个黑色的结痂。

“患者一直以为这个伤口是被摩托车的排气管烫到的。其实这明显是被恙虫叮咬过后的痕迹‘焦痂’。”胡运新说。明确诊断后，给予抗感染、对症治疗，田叔症状明显好转，近日顺利出院。

胡运新提醒说，每年的5月至11月是恙虫病的好发季节， 6月至7月是发病高峰，在南方地区，特别是广东、海南、广西等地更是恙虫病的多发地区。“被恙虫叮咬后，可能会出现持续发热、肢体乏力，甚至累及肝、肾、肺、脑，与其他感染性疾病相似，很容易被误诊。”胡运新说，大部分患者及时诊断、及时治疗，都能较好地康复，但是如果没有进行针对性地治疗，后果可能比较严重。

由于恙虫叮咬过的部位一般比较隐秘且没有痛痒等不适，所以很多人被叮咬后还全然不知。胡运新提醒广大市民朋友，如果自己曾去过草地、树丛等地方，回来后发现自己反复发烧不退、浑身乏力、头痛头晕等，就要警惕是否被恙虫咬到了。（全媒体记者张青梅 通讯员郑琳）