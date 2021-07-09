新冠病毒感染及病情遗传因素首次确定

一项大型国际合作研究分析，首次确定了人类新冠病毒感染和新冠肺炎疾病严重程度的遗传学因素，鉴定出了与易感性和疾病严重程度相关的13个新的基因组区域。8日发表在英国《自然》杂志上的这项遗传学分析，覆盖了19个国家近5万名新冠肺炎患者的46项研究，其至今仍在进行，为感染如何导致疾病提供了全新见解，同时为药物发现或老药新用提供重要靶点。

个体的基因构成影响对病毒感染的易感性和反应，虽然环境、临床和社会因素在新冠病毒和新冠肺炎疾病严重程度中发挥着一定作用，但宿主遗传学也非常重要。

已有研究表明，男性、体重偏重、年龄偏大这些因素会增加新冠肺炎患者的疾病严重程度，但这些风险因素本身无法解释病情轻重的各种变化。宿主遗传学现已被证明对传染病（包括呼吸道病毒）的易感性和严重程度具有重要作用。为了研究人类遗传因素在新冠病毒感染和新冠肺炎中起到的作用，名为“新冠肺炎宿主遗传学计划”的研究项目，形成了一个采集、分享和分析数据的国际研究网络。

基于这些研究开展的新冠肺炎患者全基因组关联荟萃分析发现了与新冠病毒感染或新冠肺炎严重程度相关的新基因座。包括芬兰分子医学研究所科学家在内的研究团队发现，这次鉴定出的部分基因座和之前与自身免疫疾病、炎症性疾病或肺部疾病特征相关的基因座有重叠。其中一些基因座只在特定亚群中被发现；比如，两个与疾病严重程度相关的基因座是在四项针对东亚血统人群的研究中发现的，充分说明对不同血统人群开展全球综合分析的重要性。

研究人员总结称，此次国际合作以空前速度鉴定出了与新冠肺炎相关的新的宿主遗传因素，并将继续采集数据，让分析覆盖的血统规模和多样性都再上一个台阶。

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一年多以来，科学家和临床医生一直在试图理解，为什么有些人会患上严重的新冠肺炎，而另一些人却几乎没表现出任何症状。年龄、体重、基础疾病，这些是众所周知的风险因素。除此之外，基因成分的个体差异则能够解释人类对新冠病毒的易感性，以及引起疾病的严重程度。从明确知道这一点，到找出特定相关的基因，看似只有一步，却如同跨越鸿沟。在明确新的基因组区域后，科学家可以更快速、廉价地展开测试，判定哪些人接种哪种疫苗效果更好，还能更为准确地预测疾病感染程度。（记者张梦然）