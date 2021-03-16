爱吃鱼生怕感染肝吸虫？这三种方法可查

肥美的鱼生是“干饭人”不能错过的美食，但是鱼生中的小虫却会悄悄地去到你的身体里生娃建房。广州市红十字会医院消化内科主任医师杨绮红提醒，生吃鱼生非常容易感染肝吸虫，已经吃过鱼生想知道体内有无感染肝吸虫有三种方法，具体可到医院咨询检查。

现在，肝吸虫病已明确为我国最严重的食源性寄生虫病之一。感染率居高的原因与民众饮食和生活习惯有很大关系，爱吃生鲜鱼虾如“生鱼片”“生虾”，或者吃鲜嫩未煮熟的鱼虾都容易感染肝吸虫。

此外，加工生熟海鲜食品过程中不注意分开工具也可造成污染。

据悉，感染初期，人可能没什么不适，因为轻者几乎无症状；但严重的话会有腹痛、腹泻、消化不良、营养不良、疲倦乏力、肝区隐痛、肝肿大等临床表现，晚期可出现肝硬化和腹水，还可并发胆囊炎、胆管炎、胆管阻塞等，甚至引起肝癌。2009年世界卫生组织（WHO）国际癌症研究署将肝吸虫确定为胆管细胞癌明确致癌物。如果宿主是孩子，还会严重影响生长发育，甚至导致侏儒症。

那么怎样知道体内有无感染肝吸虫呢？目前有三个方法：粪便查找虫卵（优点：简单易行；缺点：阳性率低/不容易找到）、抽血查肝吸虫抗体（优点：无需空腹，费用便宜；缺点：阳性提示现在或既往肝吸虫感染，不能明确目前是否感染，可能出现假阳性或假阴性，阴性也不排除肝吸虫感染）、胃镜引导下十二指肠液引流术（阳性率高，是对于反复大便虫卵阴性者最推荐的检查方法）。（张青梅）