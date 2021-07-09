2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动在京启动

“劳动者正面临着多重疾病威胁、多种健康影响因素交织的复杂局面，除了要防止一些直接危害职工的职业危害，还要重点关注职工因工作压力而导致的生理、心理等健康问题。”7月6日，在由人民网·人民健康主办、美年健康集团支持的以“关爱职工健康 我们在行动”为主题的2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动交流会上，多位嘉宾围绕健康企业和职工健康话题进行了探讨。同时，寻找健康企业征集展示活动正式启动。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划司司长毛群安

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委员会规划司司长毛群安在会上表示，健康企业建设是企业统筹解决职工健康问题，保障劳动者身心健康，实现企业可持续发展与员工协调发展的重要举措。开展健康企业建设，要着力改善企业环境、提升员工健康素养和引导职业人群主动践行文明健康的生活方式。在坚持预防为主、降低传染病传播风险的同时，还要预防职业性伤害。

“心理健康是健康的重要组成部分。”中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林指出，世界卫生组织定义真正的健康为身体健康、心理健康和人格健全。要加强科普宣教，让大众对心理健康有正确认识；要定期对各科室组织培训，将人道关怀和心理关怀等传统文化精粹贯彻到医疗救治环节，提升医生人文关怀素养。

中华预防医学会副会长杨维中表示，推进健康企业建设有四方面要求：第一要有基础刚性的健康制度，不能让职工长期、超时间、超负荷的工作，要有良好的作息制度；第二要营造利于身心健康的和谐氛围，要定期组织集体文体活动，提升职工社会适应力；第三要建立员工体检和长期健康状态评估体系；第四要打造健康环境，管理好企业食堂为职工提供健康饮食和公共场所禁烟等。企业与学校、机关、社区、家庭一样，是社会机体的基本细胞，只有细胞都健康社会才健康。健康中国战略是全社会共建共享。

中国健康管理协会常务副会长、解放军总医院原院长任国荃认为，落实到职工健康管理重点要做好五点：一是职工健康教育，要利用一切可用途径和有效方法开展健康知识普及，大力宣传合理膳食、适量运动、戒酒限酒、心理平衡四大原则，积极指导职工纠正不良生活方式；二是建立健康档案，通过健康数据分析，科学指导开展有针对性的健康干预与管理；三是制定健康职工标准，根据不同岗位要求制定相应的健康职工标准并纳入考核体系，建立健康改进奖励机制；四是营造企业健康文化，要把健康理念融入到企业管理的各个环节，将打造健康企业、培养健康员工作为企业新的价值追求和企业文化；五是激发员工自主行动，强调职工是自身健康的第一责任人，鼓励职工做到饮食有节、起居有常、动静有度，为自己、家人的健康把好关、负好责。

中国疾控中心慢病中心主任吴静表示，推进可持续发展的职业健康，首先要进一步提升理念，认识到员工健康是单位可持续发展的原动力，单位作为功能社区是防控疾病、促进健康的重要场景，可持续发展的职业健康对后疫情时代推动健康中国建设具有重要意义；第二是要把相关的策略措施融入实践，建立单位健康促进制度、创造多部门各层面“支持性”环境、打造健康友好型职业环境，提高职业人群健康状况；第三要推动可持续发展的职业健康行动，积极探索职业人群健康管理，如中国疾控中心防癌抗癌职业场所建设活动提出的“黄金十条”“万步有约”职业人群健走激励计划等，也愿意提供技术支撑，鼓励更多单位参与，通过自身实践打造样本。

人民网党委委员、副总编辑孙海峰表示，面对新形势和新任务，人民网·人民健康将充分发挥中央媒体平台作用，从多层传播、多方动员、多项推动等几方面持续加大推进健康企业建设力度。

美年健康集团联席总裁徐涛

作为活动的支持单位代表，美年健康集团联席总裁徐涛表示，美年大数据的科研应用主要聚焦于四大方向：服务公共卫生、促进临床科研、赋能健康产业发展和提升健康管理品质。美年健康作为企业及个人健康管理平台，目前正积极进行体检服务的迭代升级，从体检2.0时代提供深度筛查向体检3.0时代提供全方位全周期的健康管理服务转型，致力于打造健康管理服务的闭环。

徐涛在演讲中还分享了美年健康在企业健康管理领域的经验、思考和探索，目前美年健康的企业健康管理方案已形成包括疾病早防、早筛、早治及保险保障、建立企业健康小屋、慢病管理于一体的全生态链布局，为企业及个人提供全方位全周期健康管理服务，且美年在尝试不断探索与创新，计划与公立医院、民营专科连锁医院、科研院校形成从筛到治、从专家到服务、从综合到专科的跨学科跨地域强大的健康管理联盟。

活动现场

北京回龙观医院党委书记杨甫德，中华医学会科学普及分会主任委员、中国医师协会医学科科普分会会长、北京朝阳医院副院长郭树彬，世界华人心血管医师协会主席、亚洲心脏学会主席、北京大学第一医院教授霍勇，北京协和医院临床营养科主任于康、首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任郭兮恒等嘉宾参与了主题为“推进健康企业建设 助力健康中国”的圆桌论坛，对推进健康企业建设进行了探索交流。

北京协和医院核医学科副主任林岩松、北京医院消化科副主任刘晓、中华医学会健康管理分会秘书长王占山、美年·优健康医疗服务中心专家主任王伊琳等嘉宾以“关爱职工健康 预防职业病”为题进行了探讨。

会上还启动了2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动和“健康企业建设”专家委员会专家聘任仪式。