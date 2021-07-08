完善企业健康管理机制 保障员工身心健康

7月6日，由人民网·人民健康主办、美年健康集团支持的以“关爱职工健康 我们在行动”为主题的2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动交流会在京举行。在圆桌论坛环节，多位嘉宾围绕“推进健康企业建设 助力健康中国”展开探讨。

完善职业健康管理体系 预防职业病发生

《健康中国行动（2019-2030年）》提出，实施职业健康保护行动，强化政府监管职责，督促用人单位落实主体责任，提升职业健康工作水平，有效预防和控制职业病危害，切实保障劳动者职业健康权益，对维护全体劳动者身体健康、促进经济社会持续健康发展至关重要。而在《国务院关于实施健康中国行动的意见》明确的15个专项行动中，就包括职业健康保护行动。

北京大学第一医院心内科教授霍勇认为，健康企业建设重在完善机制体制。健康的企业有利于推动健康中国建设，企业作为健康中国建设的重要切入点，要完善企业健康管理体系，通过体制机制建设，真正形成有效的预防救治管理体系，减少职业并发生提升企业员工的健康素养。

“规范职业病和职业健康标准体系，可以预防甚至避免职业病发生。”北京朝阳医院副院长郭树彬认为，职业健康与整个公共卫生健康紧密相关，要制定出中国健康企业的标准和规范，明确什么样的企业是健康企业。把“健康企业建设”变成国家行动。全面落实2030健康中国战略。

做好心理健康工作 保障员工睡眠质量

随着生活节奏加快和工作产生的压力以及其他综合因素的影响，心理健康疾病成为影响职工健康的重要因素。北京回龙观医院党委书记杨甫德表示，企业一定要关注员工心理健康。心理健康不仅是个人问题，也同环境有非常大的关系。如果企业有好的心理放松、心理拓展训练，在员工出现心理问题时能及时给予心理关怀或心理支持，便能降低员工出现心理问题的风险，提高工作效率，增加员工职业幸福度。

“应该把心理测评列入到健康体检中，做好心理测评工作，加强心身健康，有利于保障企业充满活力。”杨甫德说。

睡眠障碍是与心理问题紧密相关的，如今失眠、少眠已成了不少年轻人迈不过去的坎。首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任郭兮恒介绍，情绪是影响睡眠的重要因素，当出现不良情绪导致睡眠问题时，应该及时调整情绪解决睡眠障碍。如今，睡眠障碍在职场上非常常见，而且睡眠障碍呈现年轻化趋势。

郭兮恒表示，医学上有很好的方法解决睡眠问题，甚至可以采取不用药的方式帮助患者获得优质睡眠。因此，一旦出现睡眠问题，且对生活工作产生影响时，要及时到医院就诊，避免睡眠障碍导致情绪问题进一步加重甚至引起机体器质性疾病。

建立员工营养档案 营造健康饮食文化理念

作为职场人士在保证心理健康、情绪稳定、睡眠充足的同时，更要有合理的营养搭配，通过膳食调节改善职业人群健康。北京协和医院临床营养科主任于康表示，保持营养均衡是个长期的过程，不能急于求成，通过企业来抓营养健康是值得提倡的。

于康认为，企业可通过三点帮助员工实现营养均衡：一是在企业建立尊重饮食、尊重食物、爱惜食物的企业文化，加强企业内部营养教育；二是建立员工营养健康档案并记录相关的身体营养指标；三是把企业食堂或者企业餐饮营养具体量直观展示出来，并在企业内建立标准份。

“我认为只有把这些都建立后，才能形成以企业为主导的健康饮食文化和理念，才能更进一步落实营养管理。”于康说。