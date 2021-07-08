陆林：重视心理健康 帮助职工养成良好生活习惯

7月6日，在由人民网·人民健康主办、美年健康集团支持的以“关爱职工健康 我们在行动”为主题的2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动交流会上，多位嘉宾围绕健康企业和职工健康话题进行了探讨。

中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林表示，心理健康是健康的重要组成部分，要重视心理健康问题在健康企业构建过程中的重要作用，要帮助职工养成良好生活习惯，并关注睡眠健康。

中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林

“健康中国战略指出，精神心理健康是健康的重要组成部分，涉及到健康企业中的每个职工。”陆林表示，我国成年人各类精神心理疾病（不包含痴呆）的终生患病率为16.6%，其中抑郁障碍、焦虑障碍是最常见的精神心理疾病。当前我国精神心理疾病的发病率低于发达国家，报告出的发病率低的一个可能原因是公众对精神心理疾病认识不足，且受文化因素的影响，很多人不愿意提及自身心理状况。

陆林介绍，世界卫生组织定义真正的健康除躯体健康外，还包含心理健康和健全的人格。为保持健康，需要适当的体育锻炼、均衡的饮食、良好的睡眠和平和的心态，其中平和的心态尤为关键。完善心理健康需要从生物、社会、家庭、个体等多个因素入手，同家人进行及时、有效的沟通，养成良好的生活方式。

他还强调，对于健康企业而言，帮助职工养成良好的生活方式是健康企业构建中的重要方面。当前，我国失眠发生率逐渐升高，睡眠健康是健康的基础，睡眠同日常饮食、体育锻炼、工作效率等方面息息相关，要将睡眠健康作为健康企业、健康个体的着眼点，关注职工睡眠健康。健康的睡眠不仅能够降低内分泌、心脏、血管等相关疾病的发生率，还可以提升工作效率。

“精神医学不仅仅涉及精神疾病，还与心血管系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病等都息息相关。”陆林表示，当前我国精神科医生人才比较缺乏，需进一步健全精神科医生的培养体系，规范心理治疗师考核和培训，加强科普宣传和教育，让大众对心理健康有正确的认识。此外，在患者就医过程中也要强调对患者的人文关怀，将心理关怀、人道关怀纳入到整个医疗行业中，提升医生的人文关怀素养，为患者提供更好的服务。