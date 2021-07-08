中消协：滚筒干衣机总体烘干效果良好 防皱效果普遍不理想

人民网北京7月8日电 （记者孙红丽）近年来家用干衣机市场增长迅速，品牌、型号推陈出新。8日，中消协联合河北消保委和重庆消保委发布13款热泵式滚筒干衣机比较试验报告显示，13款样品总体烘干效果良好，但在干燥均匀度方面存在一定的差别。另外，12款样品声称在干衣时有防皱或类似附加功能。测试显示，防皱效果普遍并不理想。

据悉，家用干衣机类型分为：排气式、水冷凝式、空气冷凝式、热泵空气冷凝式（简称热泵式）等。目前市场上常见的干衣机是热泵式滚筒干衣机。

中消协表示，13款样品由消协工作人员以普通消费者的身份，从京东、国美、苏宁易购等电商平台购买，样品价格从每台3999元到10290元不等。

样品涉及小天鹅、海尔、美的、博世、惠而浦、倍科、科慕、LG、西门子、卡萨帝、三星等十一个品牌。其中博世、惠而浦、倍科、LG、三星等五个品牌的样品为原装进口产品，其他为中国制造。

据了解，本次比较试验主要测试和比较样品在烘干衣物方面的性能和特点，不涉及电气安全方面的指标。

比较试验结果显示，13款样品总体烘干效果良好。有12款样品烘干后的衣物含水率都比较低，在2.08%以内，仅有一台样品烘干后衣物含水率偏高，为4.28%；13款样品在干燥均匀度方面存在一定的差别。其中有5款干燥均匀度表现优秀，评价为五星或四星半级。

13款样品的烘干时间长短不一，耗电量相差有别，但并非像消费者预想的烘干时间越长、耗电越多，衣物的干燥效果就越好，这说明各家产品设计确实存在优劣之别。按照额定容量9公斤计算，13款样品干衣时间最短为158分钟，最长为254分钟，相差近100分钟；样品中单位耗电量最大测试值是最小测试值的1.58倍。消费者应该优先选择耗时短、耗电少的产品。

13款样品中，有12款声称具有除菌功能。测试结果显示，样品对细菌（本次选择大肠埃希氏菌）去除效果较好，去除率均高于99.9%，而对真菌（本次选择白色念珠菌）的去除率在90.07%到99.71%之间，去除效果稍差一些。

另外，12款样品烘干的织物与烘干前相比，均有明显褶皱。因此，样品的附加防皱功能并不能去除烘干过程衣物产生的褶皱。

中消协指出，消费者若想烘干之后褶皱较少，还需要干衣机具有单独除皱程序，如“蒸汽护理”或“空气护理”的程序，13款样品中有3款声称有除皱程序。使用除皱程序时，要注意负载量，一般除皱功能的负载量要比烘干时的小很多，否则无法达到较好的除皱效果。

中消协提示，如果您想拥有一台热泵式滚筒干衣机，请注意热泵式滚筒干衣机没有排水管，不需要地漏，可以单独放置。注意它在工作时会有少量水分蒸发到空气中，最好放在通风的地方。

干衣机滚筒的材质，最好为不锈钢材质，并进行特殊工艺处理，避免生锈，减少衣物磨损；注意干衣机是否有过滤网，过滤网可有效阻挡并收集因翻滚摩擦产生的毛屑和线头，保证烘干效果；注意干衣机是否装有湿度和温度传感装置，它可以更好的保护衣物不被过度烘干，提高干燥效率。

另外，要注意查看干衣机产品是否明示与其性能相关的检测报告和数据。同时，要注重保养。每次烘干运行结束后，要将过滤网取出，用软毛刷清除过滤网上的毛屑和线头，注意不要弄破过滤网。不易清除时，也可用水轻轻冲洗。清洁后重新装入干衣机中。每次烘干运行结束后，要将凝水盒的水排空，并将滚筒门盖打开，排除干衣机内部的水分，保持内部干燥，避免滋生细菌。