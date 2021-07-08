主动适应绿色健康新理念

中华老字号是具有中华民族传统文化特色的老品牌，平均拥有160年以上的历史，根植于人民群众日常生活，是承载中华文明、传承工匠精神、凝聚先辈智慧、延续工艺技术、体现诚信经营的重要载体。老字号的价值在于“老”，发展则要靠创新。在立足传承优秀传统文化的同时，老字号必须不断吸收先进的经营方式，创新自身的技艺和产品，才能满足消费者日益提高的需求，才能真正让中华民族传统文化走进年轻人的生活。

在消费升级的背景下，一大批老字号通过电商直播、品牌联动、跨界合作、打造IP等多重举措焕发出新活力，用时尚演绎着传统，尝试通过体验打造充满活力的生活方式，让新时代的消费者爱上传统。

稻香村、百花、华天等一批老字号品牌，积极拥抱互联网电商、直播等风口，在天猫、京东、拼多多等主流电商平台打造官方店铺，电商销售额连年提高。大数据也在帮助老字号实现创新管理方式以及产品开发模式，如通过大数据分析为消费者定制更适应个性化需求的高质量产品等。

适应绿色健康消费理念，老字号企业在减盐、减糖、减脂方面下足功夫，研发新式产品，在保证口味口感的同时又保持健康，受到消费者喜爱。

如今，主动拥抱市场变化，积极创新发展思路，老字号不但改变了以往“老牌子”“老产品”“老做派”“老顾客”的固有印象，也迎来了全新的发展阶段。今后，面貌全新的老字号必将走得更远，百年老店必将生机无限。（王城）