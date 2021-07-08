防癌于“未癌” 全癌标志物可提前筛查多种肿瘤

近日，以复旦大学生物医学研究院、上海市公共卫生临床中心于文强课题组为主的研究团队发现了又一个全癌标志物，并将其应用于宫颈癌的筛查。全癌标志物可以将宫颈癌的筛查提前到高级别瘤变阶段，结合临床干预手段，做到防癌于“未癌”。其最新研究成果发表在《临床和转化医学》杂志上。

全癌标志物是一类存在于全部癌症中的特征性甲基化标志物。DNA甲基化是重要的表观遗传修饰，该团队首先开发了一种全新的全基因组DNA甲基化检测方法——导航定位测序法，可将肿瘤的DNA甲基化检测提高到前所未有的精度，为全癌标志物的发现奠定了方法学基础。

此次，该团队发现的全癌标志物PCDHGB7对TCGA数据库中17种肿瘤的7114例样本进行了验证，在随后收集的727例临床样本中发现PCDHGB7均显著高甲基化，证明PCDHGB7是一个新的全癌标志物。

宫颈癌的发生是一个较长的过程，而高级别瘤变是最接近宫颈癌的阶段，临床一般会采取手术干预。该团队将PCDHGB7用于宫颈癌早期检测，收集了包括病理诊断阴性（非癌）、两种癌前病变（低级别瘤变和高级别瘤变）及宫颈癌的样本，发现PCDHGB7在高级别瘤变阶段就已经显著高甲基化，提示PCDHGB7甲基化可用于区分高级别瘤变和低级别瘤变。肿瘤的早诊早治已是共识，全癌标志物将宫颈癌的筛查提前到“未癌”阶段，为世界卫生组织所倡导的2030年消除宫颈癌提供了一个可执行的中国方案。

据悉，2019年，该团队曾在美国《癌症研究》杂志发表了第一个全癌标志物HIST1H4F。

研究人员表示，全癌标志物的发现使我们能够用一种标志物检测多种肿瘤，实现一次检测可以将肿瘤一网打尽。未来，我们将不再需要通过传统的多种标志物排列组合进行复杂建模并花费高昂的检测费用，就可以实现肿瘤早期筛查和检测，并进行肿瘤的全流程监控，最终让患者受益。（实习记者张佳欣）