提升快递能力 释放消费潜力（经济时评）

破500亿件！国家邮政局实时监测数据显示，截至7月4日，2021年全国快递业务量已突破500亿件，接近2018年全年水平。今年以来，快递业保持快速增长态势，业务量突破500亿件仅用时6个月，比2020年提前约两个月。体量更大、速度更快，中国快递业势头猛、劲头足。

作为产销两端的连接者，快递业务量的迅猛增长，展现了消费市场的蓬勃活力。日均服务约6亿人次、“618”期间最高日处理量超4亿件……一个又一个快递新纪录印证着我国网络零售市场的火爆。特别值得注意的是，500亿快件中发往农村地区的包裹占三成，增长迅速。可见，随着我国消费市场网络向农村地区延伸，工业品下乡的渠道越来越畅通，农村地区的消费潜力正在逐步释放。

看发展趋势，从农村地区发出的包裹量增速很快。这一变化让我们见证了农产品进城的巨大空间。近年来，在国家邮政局推动下，快递企业因地制宜地通过多种模式加速推进快递进村。日渐健全的乡镇快递网络，让越来越多的包裹从田头发出，一头丰富了百姓的餐桌，一头鼓起了乡亲的荷包。荷包鼓了，乡亲们的消费意愿更强，从而进一步促进工业品下乡，农村市场正成为快递业新的增长极、消费市场的新蓝海。

展望未来，要促进消费潜力进一步释放，助力构建新发展格局，快递业还有很多文章可做。快递业的服务能力，在一定程度上决定着消费者网络购物车的丰富程度。快递给力，网购也能更有吸引力。依托足够强大的快递服务网络，才能尽可能连接起全球更多的生产者、消费者，做大做优消费“蛋糕”。

保民生、促生产、畅循环，我们期待着快递进村的触角能加速延伸，持续提升网络覆盖范围，继续畅通城乡经济循环；期待着在激烈的市场竞争中，快递供给能力持续加强，更好服务城乡群众的美好生活。“小”快递服务“大”民生，我们期待着快递业成为促进消费、畅通经济循环的重要生力军，进一步助力完整内需体系的培育。

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 10 版）