推动家政服务业高质量发展（人民时评）

“家有萌娃，玩具凌乱遍地”“网购一时爽，东西堆得半山高”“打开衣柜，四季衣物混成一团乱麻”……随着大众生活富足、购物方便，家里物品越积越多，整理收纳师作为新兴职业应运而生。今年年初，人社部在“家政服务员”职业下增设“整理收纳师”工种。随着家政服务专业化、细分化，新需求孕育新职业，不断为家政服务业注入新的竞争力。

家政服务关系千家万户，既是朝阳产业，也是爱心工程，大有可为。近年来，我国新型城镇化加速推进，居民消费能力在不断增强，社会分工日益细化，居家养老、康复护理、育婴育幼、烹饪保洁等多样化的家政服务需求呈现刚性增长，家政服务业市场总规模保持20%左右的增速。2018年家政服务业经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，从业人员总量超过3000万人。不断扩大的市场规模，日益提高的家政薪资，让越来越多的人看好家政服务业的发展前景。

然而，与人们消费的新需求相比，家政服务业发展还存在供需矛盾。家政从业人员数量与市场需求之间的缺口，家政服务质量与美好生活需要之间的差距，制约了家政服务业高质量发展。究其原因，在观念层面上，家政服务业“不够体面”，社会地位、技术含量不高，无形中对有意从事家政服务业的人员造成压力；在职业层面上，家政服务在工作时间、雇用形式、服务形态上都比较灵活，容易给求职者带来稳定性方面的顾虑，其中职业晋升空间小、行业专业化规范化程度有限是重要影响因素；在法律层面上，从业者的权益保障也有待完善。在发展中解决好这些问题，才能更好地推动家政服务业提质扩容。

补齐家政服务业发展短板，离不开制度的不断发力。从国办出台《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，到五部门印发《关于开展家政服务业提质扩容“领跑者”行动试点工作的通知》，再到建立由国家发改委、商务部牵头的促进家政服务业提质扩容部际联席会议制度，顶层设计的不断完善让家政服务业行得更稳、走得更远。与此同时，多地已经出台相应管理办法，探索保障灵活用工人员的合法权益，消除从业者的后顾之忧。打好制度组合拳，走好政策落实“最后一公里”，家政服务业发展过程中的难点和堵点必然会得到妥善解决。

补齐家政服务业发展短板，离不开雇用双方、家政中介的共同合力。家政服务业的特殊之处在于，这项工作在业务能力之外，需要付出更多责任与爱心。因为家政服务者需要直接进入家庭，保姆和月嫂还要和雇主一起生活，雇用双方需要建立高度信任的紧密关系。这就需要雇用双方真心付出、以诚相待，更需要家政公司扭转急功近利的心态，将雇用双方信任关系涵养在行业标准、主体责任以及家政人员上岗培训与信用记录之中。唯有如此，才能促进家政服务业质量进一步提高，实现专业化、规模化、品牌化发展。

面向未来，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“持续推动家政服务业提质扩容，与智慧社区、养老托育等融合发展”，进一步拓宽家政服务业发展舞台。多措并举，不断推动家政服务业高质量发展，就能持续释放内需潜力，拓宽经济增长新蓝海，不断实现人民对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 05 版）