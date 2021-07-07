食品添加剂是“洪水猛兽”？过犹不及，这些心得“成分党”总结错了

辟谣

如今，“成分优先”已成为很多人的消费理念，部分消费者开始关注产品的成分功效，将成分视为判定产品优劣的要素。这些“成分党”研究成分的热情，体现在护肤、饮食、装修等各个领域。

在社交媒体时代，越来越多的人加入“成分党”的阵营，他们中不少人将自己总结的“成分心得”发布各大网络平台。护肤要“早C晚A”、食品添加剂是“洪水猛兽”、买婴儿奶粉要选蛋白质含量最高的……这些流传在网上的“成分党”购物提示，到底靠不靠谱呢？

“早C晚A”是护肤黄金搭配

真相：部分含此成分护肤品或刺激皮肤

“早C晚A”是指早上使用具有抗氧化功能的维生素C类产品，晚上使用具有抗衰老功能的类维生素A类产品，不少“成分党”把这一搭配视为护肤的黄金法则。

然而，真相并非如此。

首都医科大学附属北京同仁医院主治医师陈雪表示，人体皮肤的老化可表现为皱纹、松弛、皮肤弹性下降，伴有含水量降低、色素沉着等，即主要体现在皮肤颜色和质地改变这两方面。维生素C可以改善皮肤暗黄、色斑问题，确实能够帮助人们减缓肌肤衰老。

“晚A”中的“A”专业上称其为“类维生素A”，它能够促进人体皮肤纤维细胞的生成、提升并改善皮肤中胶原蛋白的数量和结构。类维生素A包括了维生素A本身及其一系列代谢产物如视黄醛，以及一些合成的衍生物。含有这类活性成分的护肤品是皮肤科学界公认的抗衰老外用产品，可以有效改善肤色的均匀度、提升皮肤弹性。

可是，部分含维生素C及其衍生物、类维生素A的护肤品，会对皮肤产生一定刺激性，使皮肤出现干燥、红斑、脱屑等不良反应，而且亚洲人群更容易出现这些不良反应。因此，皮肤敏感或皮肤耐受力差的人，要慎用这种护肤方法。

尤其部分类维生素A物质具有感光性，在紫外线作用下会失去活性，导致人体皮肤屏障更加脆弱，即便消费者严格遵循夜间避光使用的原则，局部皮肤仍可能出现刺激症状。一些本身皮肤敏感或者患有面部皮肤病的患者，选用该类产品时应更加慎重，在正式使用前最好先小面积试用。

陈雪表示，很多护肤品都可以被搭配使用，消费者只要根据自己的肤质和产品说明，选择不同功效的产品配合使用即可，不必非拘泥于“早C晚A”。而不同成分的护肤品之间，一般也没有绝对的优劣之分，如何选择和搭配，完全取决于个人喜好。

“抑制皮肤老化，有很多不同的方法。不管选择哪个，首先都要考虑它的安全性和有效性，不要盲目跟风。”陈雪建议消费者，最好选择大品牌、质量可靠的护肤品，避免盲目“入坑”。

食品添加剂是“洪水猛兽”

真相：没必要一味追求“零添加”

民以食为天，食品安全关乎全民健康。近年来，不少“成分党”将抗氧化剂、防腐剂、食用色素、增稠剂等添加剂视为“洪水猛兽”，更有不少人“谈添加剂色变”，认为只有“纯天然、无添加”的食品才健康、安全。真的是这样吗？

据统计，我国目前有2000多种食品添加剂，按照不同功能，我国的《食品添加剂使用标准》将它们分为23个类别，其中包含常见的香料、防腐剂、膨松剂、着色剂、抗氧化剂、水分保持剂等。我国对食品添加剂的生产和使用实行许可制度，只有确有必要使用、安全可靠并经过我国政府批准的才是合法的食品添加剂。

北京工商大学食品与健康学院教授、副院长王蓓介绍，食品添加剂并非现代食品工业的产物，人类使用食品添加剂的历史与人类文明史一样悠久。卤水点豆腐是我国西汉时期发明的食品加工方法，已有两千多年历史，卤水就是一种食品添加剂。

“假如没了食品添加剂，商店里琳琅满目的各种食品将不复存在。食品添加剂是一个国家科学技术和经济社会发展水平的标志之一，越是发达国家，食品添加剂的品种越丰富，人均消费量越大。可以说，没有食品添加剂，就没有现代食品。”王蓓说。

此外，不少人存在这样的认知误区：添加剂林林总总，普通消费者难以识别，不如索性挑选不含添加剂的食品。其实，这种想法很片面，因为“零添加”不一定就好。

中国食品科学技术学会食品添加剂分会常务理事曹雁平表示，以使用防腐剂为例，其可以抑制食品中的微生物增殖或杀死微生物，从而防止或延缓食物腐败，如果一些食品中不添加防腐剂，无法抑制微生物繁殖，食品就很容易变质。因此是否添加食品添加剂并非判断食品安全与否的金标准，某种意义上来说，“纯天然”“零添加”的食品也未必就更健康。

选奶粉要挑蛋白质含量最高的

真相：含量超国标或增加婴儿肾脏负担

为了能让孩子更健康，一些“成分党”妈妈认真比较国内外各大品牌奶粉的配方成分，挑选蛋白质含量最高的奶粉给孩子喝。那么，这样做是否正确？蛋白质含量高的奶粉，就是最适合孩子的奶粉吗？

中国乳制品工业协会婴幼儿配方奶粉及营养科学专业委员会专家韩军花介绍，有些消费者认为食品中蛋白质含量越高对身体越好，对于某些食物可能是这样的，但对于婴幼儿奶粉来说则不然。

韩军花表示，我国针对婴儿配方食品的标准对蛋白质含量有明确的要求。蛋白质含量在标准含量范围内，就既能满足宝宝发育需要，又不会因含量太高给孩子肾脏代谢造成负担。

有专家表示，某些“海淘”奶粉，其蛋白质含量与我国标准存在差异。国情不同，标准设定初衷也不同，家长要谨慎选择。

肾脏是人体内负责排泄废物和毒素的重要器官。吃得太咸、太甜、太油，或者蛋白质吃得太多，都会加重肾脏负担，引起代谢紊乱，时间一长，在超负荷运作情况下，肾小球将受到损害，从而易引起肾脏疾病。