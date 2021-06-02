早日打赢国产奶粉翻身仗

食品安全无小事。跟进口奶粉相比，国产奶粉除了要严把质量关，还要重拾消费者信心。国产奶粉须继续提升品质，以更高的标准、更好的质量、更完善的售后争取消费者。同时，监管部门也应加强奶粉质量安全监管，减少消费者选择时的干扰因素。

“六一”国际儿童节前夕，笔者在一家母婴店发现，店里销售的几乎全是进口奶粉，国产奶粉仅有一种。当消费者坚持询问国产奶粉时，导购员依然推荐一款宣传使用了“A2”奶源的国外品牌奶粉，称目前西方仅有30%的奶牛能产出“A2”奶源。同样规格的1段奶粉（适合0-6个月宝宝的奶粉），“A2”品牌比国产品牌贵了100元左右。导购员说，进口奶粉虽贵，但比较“放心”。

进口奶粉就一定能放心？先看一下抽检结果。

市场监管总局5月24日公布的抽查结果显示，某国外知名品牌奶粉（1段）因香兰素检测值不合规，被上海市市场监管局没收违法所得343.74万元，罚款909.31万元。抽检还显示，另一个国外品牌羊奶粉（3段，适合1岁至3岁宝宝的奶粉），因维生素A含量既不符合我国食品安全国家标准，也不符合产品标签标识要求，被广东省广州市黄埔区市场监管局没收违法所得1.32万元，罚款46.75万元。

这两批次不合格只是抽检，消费者无需过度反应。无论是进口奶粉还是国产奶粉，我国市场上正规销售的奶粉质量还是有保障的。市场监管部门的抽检结果显示，去年我国婴幼儿配方食品合格率为99.89%，已连续多年稳定在99%以上。

如今，国产奶粉早已不是“吴下阿蒙”，当年那场危机过后，我国已经建立了严格的婴幼儿奶粉管理制度。目前，在生产源头，我国实施配方奶粉注册制，把住了进入门槛；在出厂环节，我国婴幼儿配方奶粉现行标准检测指标约有60项，同时，在菌落总数、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐等指标上，我国标准比欧美还严格；在流通环节，自2016年起，我国对婴幼儿配方乳粉实行月月抽检，所有企业和产品均需月月抽检、月月公布，用高压监管倒逼企业严格自查。今年春季，市场监管总局还公布了婴幼儿奶粉新国标（GB10765—2021），意味着国产奶粉的质量将进一步提升。

其实，国产奶粉标准会按照中国人体质设计，更适合中国宝宝。连那位极力推荐国外品牌的导购员也说，国产奶粉配方中，锌和硒元素含量要求高于大多数进口奶粉；我国禁止在1段奶粉中添加增香的香兰素，国外配方则不一定。

食品安全无小事，婴幼儿奶粉更是食品安全中的敏感区。跟进口奶粉相比，国产奶粉除了要严把质量关，还要重拾消费者的信心。国产奶粉须继续提升品质，以更高的标准、更好的质量、更完善的售后让消费者青睐。

2019年，婴幼儿配方奶粉国产品牌市场占有率首次超过了进口品牌，这是个好势头。国产奶粉企业的营销要跟上，在合法合规的前提下提高知名度、美誉度。监管部门也应加强奶粉质量安全监管，严厉打击虚假广告、夸大营销等违规行为，减少消费者选择时的干扰因素。

第七次全国人口普查数据显示，2020年我国有1200万新生儿。三孩生育政策放开，要喝奶粉的新生儿可能会更多。婴幼儿奶粉的质量安全，既是重大民生问题，也是重大经济社会问题，必须树立国产品牌，提振消费者信心。等到有一天家长们能够像买手机一样，不必纠结国产还是进口，只需要考虑功能、价格或个人喜好，就能放心给孩子买奶粉时，中国奶粉才算彻底打赢了翻身仗。