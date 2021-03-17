经常佩戴口罩 如何护理皮肤

长期佩戴口罩给皮肤带来了一些烦恼，比如痘痘加重、皮肤红斑瘙痒、脱屑、皮肤压痕破损等，那如何照顾好口罩下的皮肤呢？

口罩下的皮肤病大致可以分为物理性、变态反应性、感染性皮肤病，以及其他类型皮肤病。

物理性皮肤病主要是指由于皮肤受到口罩的持续性压迫和摩擦，导致皮肤出现红斑压痕、水疱、糜烂破损等皮肤物理性损害。另外，由于口、鼻长时间处于湿热环境，可引起局部皮肤质地变软、起皱、脱皮等皮肤浸渍表现。

变态反应性皮肤病是由于对口罩其中一种或多种材料，如对金属鼻夹条过敏，而引起接触部位红斑、肿胀，甚至糜烂、水疱等表现。

感染性皮肤病主要是由于鼻腔呼出的湿气、说话时的飞沫在局部形成潮湿、湿热的环境，导致局部痤疮丙酸杆菌、马拉色菌、螨虫等过度繁殖，从而使局部皮肤毛囊炎及其他相关皮肤病加重。一些人所说的“口罩痘”，其实就是口罩下湿热环境引起油脂分泌过多和局部螨虫、细菌过度繁殖所引起的痤疮加重。

其他类型皮肤病主要是由于面部原有疾病在口罩下受到激惹、加重，从而出现局部灼热、潮红、瘙痒，甚至肿胀的表现，一般表现为玫瑰痤疮、面部敏感肌肤、脂溢性皮炎等。

针对佩戴口罩可能会出现的这些问题，提供一些共通的防护方法。

1.佩戴质量合格、型号合适、防护级别恰当的口罩。在非必要情况下，不用戴密闭性能更好的N95口罩。其他普通医用口罩，足够起到防护作用，同时可以减轻面部局部压痕。

2.戴口罩前做好防护，对于耳后等长时间受压部位，可以贴创可贴，鼻背部可以外用凡士林润肤剂保护。

3.尽量保持口罩内部干燥，建议持续佩戴4小时就予以更换，若口罩内部凝结水汽也要及时更换。

4.去室外需要戴口罩的场合，视天气情况戴太阳镜、遮阳帽或打遮阳伞来保护裸露在口罩外的皮肤，以免造成“阴阳脸”。

5.做好每天的面部清洁、保湿。痘痘肌人群戴口罩期间尽量避免使用粉底霜等易导致毛孔堵塞的护肤品。

6.佩戴口罩后出现皮肤红斑瘙痒等问题，应更换其他品牌或类型的口罩。程度较轻时，可外用炉甘石洗剂、3%硼酸洗液、氧化锌油等；皮肤有糜烂时，可外用百多邦等抗生素软膏，若不见好转请寻求专业医生的帮助。

最后，愿明年春暖花开之时，大家都能秀出健康无恙的肌肤。（刘静 作者：北京地坛医院皮肤性病科主治医师）