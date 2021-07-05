“两条腿”走路，解决托育服务短缺难题

生娃没人带，带娃成本高，托育服务贵……托育是当前民生保障中的一个短板。日前，国家发改委、民政部、国家卫健委3部门联合印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》（以下简称《方案》），要求积极应对人口老龄化，不断完善普惠托育服务体系，为进一步改善托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给指明了方向，提供了制度保障。

3岁以下婴幼儿照护服务是全生命周期服务管理的重要内容，不仅关系婴幼儿健康成长，也关系千家万户的幸福，关系到能否提振生育意愿，更好应对人口老龄化的挑战。“女工、农妇及职业妇女要顾到工作便顾不到小孩，顾到小孩便顾不到工作！……唯一的办法是多设工厂托儿所、农村托儿所和一般的托儿所。”陶行知的这段话简单明了地阐述了托儿所的现实需求。过去，机关、医院、学校、国有企业、农村等建设了大量的托儿所，但进入20世纪90年代，随着国企改制等政策的推行，企业附属托儿所纷纷关闭，旧有的农村、街道托儿所也大多不复存在。

当前，托育服务尚处于起步阶段，服务供给不足，公立托儿所、幼儿园一位难求，民营机构举办的托儿所则收费高昂，同样难以满足大众需求。而随着女性劳动参与率不断提高，托育服务的刚性需求还在不断增加。托育服务的供需矛盾，成为增加家庭生育、养育负担，限制女性职业发展，进而限制民众生育意愿的重要因素。

实施三孩生育政策之后，为了更好提振民众生育意愿，就要促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接。完善普惠托育服务体系，增加普惠性托育服务供给，是解除生育后顾之忧的第一步。为此，《方案》提出建设一批公办托育服务机构，扩大普惠性托育服务供给，支持企事业单位等社会力量举办托育服务机构等。通过“两条腿”走路的方式共同把蛋糕做大，以解决托育服务难题。从现实来看，这也是快速增加托育服务供给的必然选择。

实现这一目标，一是要加大财政投入以解决钱的问题，“幼有所育”是基本公共服务的重要内容，各级政府必须兜牢基本公共服务的底线，履行托育的主体责任；二是要增加政策投入，为社会力量举办托育服务机构提供政策支持，鼓励更多社会力量参与，鼓励更多体制机制创新。比如，上海市鼓励适合的社会力量提供托育服务，提出托育机构的水电气均实行居民价格、从业人员可以接受免费的专业培训、免征增值税、保育员和育婴员培训纳入补贴培训目录等10条具体措施。

当前我国托育服务还处在发展初期，托育服务专业化程度不高、服务质量参差不齐的问题仍然存在，服务设施规范化、服务水平标准化进程慢，专业人才短缺等问题比较突出。在快速扩大供给的同时不能忽视了质量建设，必须保证托育质量，在行业发展初期就确保走上科学化、规范化、高质量发展道路。这要求相关部门和机构加快建设好相关政策法规和标准规范体系，为婴幼儿照护服务行业的健康发展保驾护航。同时，要将托育人才纳入教育支持培养培训体系，推动托育服务行业师资人才培养建设，加快培养专业人员，提高托育服务的专业水平。（杨三喜）