国家卫健委：6月29日新增新冠肺炎确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京6月30日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（福建2例，湖北2例，云南2例，湖南1例，广东1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者1863人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例393例（其中重症病例10例），无现有疑似病例。累计确诊病例6588例，累计治愈出院病例6195例，无死亡病例。

截至6月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例455例（其中重症病例11例），累计治愈出院病例86689例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91780例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1059505人，尚在医学观察的密切接触者15044人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察21例（境外输入17例）；尚在医学观察的无症状感染者481例（境外输入469例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26723例。其中，香港特别行政区11921例（出院11628例，死亡211例），澳门特别行政区54例（出院51例），台湾地区14748例（出院10086例，死亡643例）。