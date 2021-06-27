共筑防疫“铜墙铁壁”　上海多区新冠疫苗接种率达77.6%

新冠疫苗接种工作正在上海有序推进中。截至26日下午，上海多区实现18周岁以上人群新冠疫苗接种率达到77.6%。

上海市疾病预防控制中心副主任孙晓冬表示，根据新冠病毒的传播力和疫苗的保护效力，上海部分地区已实现18周岁以上人群新冠疫苗接种率达到77.6%，这对下一步全市组织和动员市民进行新冠疫苗接种、防止新冠病毒的快速传播有积极的意义。

6月26日，黄浦区和崇明区先后实现18周岁以上人群新冠疫苗接种率达到77.6%：截至26日上午10点29分，黄浦区完成接种100.6602万剂次，完成全程接种人数达45.3306万人；截至26日13点28分，崇明区完成接种91.1702万剂次，完成全程接种人数达44.6801万人。

记者从崇明区新闻办了解到，第十届中国花卉博览会开幕以来，为保障游客安全和园区有序运营，崇明区重点做好花博会事前、事中相关人员的新冠疫苗接种工作。目前，花博会相关人员接种率达99.5％。

据了解，崇明区共有崇明工业园区、新华医院长兴分院、堡镇市民健身中心、庙镇人民医院新院区、青少年活动中心陈家镇分中心等5个大型临时接种点，共设置130个接种单元。同时，组建了1支25个接种单元的机动队伍，为有需要的单位和场所提供接种服务。

在此之前，截至6月23日下午6点，长宁区完成接种111.4108万剂次，完成全程接种人数达48.0245万人，18周岁以上人群新冠疫苗接种率在全市率先达到77.6%。

“多个区接种覆盖率达到77.6%，基层社区和医护人员功不可没。”孙晓冬表示，作为组织和动员疫苗接种的“排头兵”，他们白天加班加点打疫苗，晚上清点库存，凌晨接收新一批疫苗，工作非常辛苦。同时，一些单位还积极组织员工整建制接种，对快速提高接种覆盖率起到良好效果。

记者从长宁区获悉，该区通过“固定点位+机动小分队”相结合的方式，增派流动接种车12辆，抽调80名医生、150名护士，充实机动“小分队”的接种和医疗救护力量。

在空间上，灵活开设接种场地，为更多愿意接种的市民提供便利。在时间上，延长接种时间，开设夜场接种，覆盖更多职业人群。在资源调配上，爱心企业和单位提供场地作为疫苗接种的留观区。比如，程家桥街道为不便使用智能手机的群体，配置了“健康云”智能登记设备，市民持身份证或社保卡现场登记。华阳路街道为听障人士推出疫苗接种手语服务等。

为提高工作效能，长宁区不断创新管理服务，包括建立区级二级冷库；建设“一网统管”接种实况动态追踪；以“五五购物节”等重大活动为抓手；优化外籍人士、港澳台同胞接种服务等，灵活调配物资和人力资源，提供精准服务，提升市民感受度。

据悉，黄浦区组织千余名医护人员，入驻接种点，组建流动上门服务队，充实接种队伍，实现10个街道全覆盖，日最大接种能力超2.6万剂次。一系列的精心服务、精准管理、精细保障，体现了该区推进疫苗接种工作的温度、速度和态度。

在服务方面，针对区内大型企业、楼宇等人员密集区域特点，配强机动接种队伍，开展上门接种专场服务，围绕大型居民区和南京路、淮海路、新天地等主要商圈布点，以灵活模式满足不同接种需求，按照工作日上班时、下班后以及双休日三个时段，推进日常接种、午间休息接种、晚上延时接种等多时段服务，更好满足职业人群个性化需求。

各接种点均开辟“绿色通道”，为60岁以上老人提供优先接种服务，现场志愿者协助老人办理扫码建档，让老人无忧接种，用心提供针对性服务，保障老年人群接种安全。

在管理方面，黄浦区不断精细管理模式、精准服务定位，提高工作效能。比如，将区疫苗接种平台与市大数据每日下推数据、区实有人口库对接，为提前完成全区接种任务提供数据支撑；实施疫苗库存实时监控，各接种点每日两次上报实时接种数据及库存情况，区疾控后台监控，提前预警，一旦出现疫苗紧张及时调配转运。

在保障方面，黄浦区采取固定场所接种与巡回接种相结合的方式，持续推进接种“进商圈、进楼宇、进园区、进市场、进社区”，提升接种满意度；指定上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院、瑞金医院卢湾分院作为定点医疗机构，负责留观区医疗巡视，并开通院内急诊绿色通道，做好120 车辆调度转运工作，严守医疗安全防线等。

可以预见，随着越来越多的市民接种疫苗，上海将有更多区实现18周岁以上人群新冠疫苗接种率达到77.6%。

孙晓冬表示，下一步，上海将继续提高疫苗接种的覆盖率，提高未接种人群的接种意愿，树立其对疫苗的正确认识，争取早日实现全市免疫屏障的建立。