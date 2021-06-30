悄悄兴起的深夜健身房

凌晨1点，车辆少了、城市静了，深夜的健身房一派热火朝天。

换上健身衣、运动鞋，戴上智能手环，李莉开始热身运动。凌晨1点到2点，是她每周3次固定的健身时间。此刻，像她一样挥汗如雨的年轻人还有一大拨，24小时运营的健身房也成为北京重点商圈的“标配”。

■健身者

加班后相约来健身房挥汗如雨

李莉在国贸一家金融机构工作，加班到深夜十一二点是常有的事。“以前总是因为工作忙，一次又一次放弃健身计划。最近搬家到双井，小区楼下就有一家24小时营业的健身房，太适合我这种加班一族了。”李莉说，公司还有不少同事都会在下班后再去健身房“加班”，有时候大家还会约着一起，大汗淋漓之后再冲个凉，这是她一天中最心满意足的时刻。

与李莉同行的王女士告诉记者：“白天在办公室坐了一天，晚上再不运动我这高血脂就降不下来了。”对于把健身当做爱好的人而言，这些深夜来健身的年轻人更像是迫不得已，“运动和工作都是必需的，所以只能选择深夜运动来保持健康了。”

深夜健身房的火热在云集了众多互联网企业的中关村也成为常态。位于苏州街大恒科技大厦一家24小时健身房里，白领刘俊晚上11点刚准备进场。他告诉记者，这家健身房是字节跳动的合约健身房，晚上乃至凌晨健身的互联网公司职员大有人在。“其他健身房一般10点就关门了，下班之后还想健身的人都会来这里。”刘俊一边说，一边在地上寻找适合自己的杠铃片。

“晚上10点以后健身房里通常还有二三十人，有时候凌晨3点还会有人来健身。”这家健身房的工作人员说，根据会员需求和健身习惯的不同，有的教练也会陪伴会员训练，一直到凌晨。

■健身房

凌晨两点器械使用率曾高达50%

为了满足顾客深夜健身的需求，不少健身房都开始调整闭店时间。中关村一家健身中心的工作人员告诉记者：“现在已经是24小时营业了。”工作人员解释，这是因为中关村聚集了一批教育培训行业和IT行业的员工，他们通常会加班到很晚。

乐刻运动相关负责人接受记者采访时表示，在北京国美第一城的社区店内，凌晨两点钟的器械使用率曾一度达到50%。

“今年以来，晚上10点至次日早晨8点，依然有12.8%的会员在健身。这一数据较往年提高了0.5%，说明夜间健身的需求呈上升趋势。”相关负责人说，“由于不少顾客有夜间健身需求，私教和会员的约课时间会延至凌晨一两点，晚上10点到早上8点之间的私教授课有时甚至能占到全天课程的10%左右。”

杨教练就在一家24小时健身房工作，今年以来，已经有5名学员跟他约了晚上10点以后的私教课，训练到最晚的学员要在凌晨2点后才离开健身房。“这些学员的上班时间通常是下午到夜晚，所以他们在深夜下班后，身体还保持在比较兴奋的状态。为了满足这部分学员的深夜健身需求，我也开始调整自己的生物钟了。”

对于健身时间的选择，杨教练表示，健身时间不分优劣，最佳的运动时间就是能保持规律运动的时间。如果能够保持较充足的睡眠，形成自己的生物钟，选择深夜健身来弥补白天的运动缺失也是可行的。

■居家健身

健身App用户一年间增长12%

除了在健身房挥汗如雨，人们居家健身的热情也丝毫不减。据艾媒咨询数据，2020年中国运动健身App用户数超3.5亿，较2019年增长超12%。

“每天三套‘帕梅拉’，再加一套‘美丽芭蕾’，无论下班回来多晚，我都得在客厅锻炼一轮。”白领王萍说。对于不少追求健美身材的女士来说，帕梅拉、周六野等健身博主的名字并不陌生。“不用担心健身房什么时候打烊，也不用担心被别人看到自己不佳的运动表现，在家铺个瑜伽垫就能锻炼了。”

瘦腰、瘦肚子、瘦大腿、瘦小腿，根据身体部位的不同，有不同的训练课程。“既不用花大价钱请私教，也不用去请教别人健身房里的器械都怎么用，自己动动手指就能搞清楚这些课程适合什么人群、有什么功效，同样也能达到运动的效果。”不仅是王萍，还有更多年轻人选择远程观看健身课，居家健身。据超级猩猩数据，疫情期间其单日直播同时在线人数曾一度超18万。

“我的健身启蒙老师是一款体感游戏。”蔡先生说，“我工作忙，再加上本身没什么健身基础，对去健身房也比较抵触，直到接触了健身环，就开始在家健身了。”蔡先生所说的健身环是任天堂游戏公司为一款健身游戏配备的装备。一个黑色的圆环，安装上配备了体感功能的游戏手柄，玩家就可以和游戏屏幕联机“闯关”了。

“之前尝试过跑步、跳绳，但是都坚持不下来，健身游戏一上手就是一两个小时，对我是最有效的健身方式。”简单的玩法配上环环相扣的内容，游戏式健身作为居家健身的一种重要方式帮助很多“健身小白”开始锻炼。“每天晚饭后一小时，我和孩子就对着电视一起跳。相比健身房来说，体感游戏不会令人感到枯燥。”周女士说，体感游戏不仅能鼓励久坐的年轻人动起来，也是一项不错的亲子活动。

前景

直播带练、社群陪伴是发展趋势

健身行业资深自媒体人、懒蜗牛创始人谢靓楷接受记者采访时说：“24小时健身房是适应当今工作状态的一种方式，能够让年轻人更灵活地支配自己的健身时间。”

谢靓楷同时表示，因为有特定人群的刚性需求，24小时健身房会长期存在，但是不会成为主流。刚刚兴起的24小时健身房仍有许多亟待完善之处，比如安全问题和健身指导问题。一些24小时健身房在凌晨时段没有工作人员值守，也无法提供饮料、餐食及咨询服务等。

谈到健身行业的发展趋势，谢靓楷提到，除了24小时健身房，家用的健身产品和课程也会受到大家的青睐。其中，和游戏结合的健身方式，比如switch健身环这类产品的出现，因有助于降低健身门槛会更受欢迎。

对此，乐刻运动相关负责人也提到：“乐刻在拓展线下门店规模的同时，也逐渐把居家健身场景搭建了起来，以直播带练、社群陪伴的方式帮助用户达成健身目的。”此外，针对年轻人随时健身的需求，Keep、咕咚等App也纷纷推出线上直播课程，超级猩猩、威尔士等线下健身房也在抖音、快手等平台开展了“云健身”业务。（实习记者 鹿杨）