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京城室内健身场所陆续开放

短期储值卡受消费者青睐 

2020年07月29日09:52 来源：北京日报

随着疫情防控降级，最近一段时间，北京地区的室内健身房、瑜伽馆等健身场所正陆续重新开门营业，客流量也逐渐恢复。记者近日走访发现，健身场所目前普遍采取限流措施，健身游泳都需要提前预约。为了吸引更多消费者来锻炼，不少健身场馆还开始推出月卡、周卡等短期储值卡，以及允许多人使用、时限更长的次卡，这也受到不少消费者的青睐。

东城区磁器口附近一家室内健身房乐刻健身已经自上周起恢复营业，24小时面向会员开放。昨天下午记者在现场看到，不足100平方米的器械区里已经有近10名消费者正在锻炼，近半数的器械都有人使用。“下午进店人数比较少，晚上6点之后人数还会多一些，您要来最好提前预约。”店里工作人员介绍说。

随着三伏天的到来，北京市内大大小小的游泳馆和健身房里的泳池也在陆续开放。长椿街附近一家游泳馆从前天开始正式营业，菜市口附近一家健身房里的游泳池也已经对会员开放。据店里工作人员介绍，目前会员来健身游泳都要提前一天预约，店里会限流以保证泳池里的人员密度。“恢复营业这几天来游泳的人一天比一天多，我们限制一条泳道最多容纳三五个人同时游泳。”

除了普遍采取预约限流，现在进入室内健身场馆都需要戴口罩并扫描健康码；在记者询问到的10多家健身房里，每天还会定时进行4至5次不等的消毒。“健身器械表面、哑铃等器材和储物柜都会用酒精擦拭，地面是用加了84消毒液的消毒水进行清洁。”一家健身房的工作人员说。

除了通过预约限流、高频次消毒保证健身环境安全，不少健身场所也正在通过更优惠的价格吸引人气，并将老会员在暂停营业期间的健身卡有效期向后顺延。“我们店从2月10日暂停营业，中间4月恢复过一段时间，6月13日再次暂停营业直到上周，这期间会员的卡期都是向后顺延的。”丰台区一家健身房嗨健身的店长王先生说。（实习记者 杨天悦）

(责编：李轶群、许心怡)


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