让老年人拥有更多健身选择
林嘉伟
老年人的锻炼方式都有什么？很多人可能会回答广场舞、散步、打太极拳等。但近日笔者发现，不少健身房里开始出现老年人的身影。
在传统印象里，在健身房里挥汗如雨似乎是年轻人的专利，但是如今有越来越多的“银发族”乐于走进健身房跟年轻人“较较劲”。
老年人走入健身房是一项相对安全的选择。笔者调查了解到，在健身房内，最受老年人青睐的是健美操、瑜伽等课程。此外，还有一些老年人会选择跑步机、椭圆仪等相对温和的运动器械。值得一提的是，不少老人还自发地形成了健身团体，通过微信群约定时间一起锻炼，既相互督促，又能有效地缓解老年人社交不足的问题。
事实上，除了传统健身方式之外，老年人如今能够选择的户外运动越来越多，老年人徒步、骑行、登山等运动团体层出不穷。
随着社会老龄化的加剧，如何保障老年人的身体健康、丰富老年人的退休生活，是社会所面临的重要问题。运动健身不应只是年轻人的“专利”，老年人也可以找到更多元、更适合自己的锻炼方式。
其实，老年人对健康的需求一直是强烈的。只不过，这个庞大的需求群体此前一直被市场所忽略。近几年，在美国、日本等发达国家，针对中老年人的健身项目已经取得了成功。例如，位于日本的健身机构Curves将目标人群定位在中老年女性身上，为其定制科学的健身计划，并定制专门的器械。由于填补了老年人健身市场的空白，这一机构取得了很大成功。
事实证明，老年人群体是健身市场中的一支“潜力股”，但是目前仍存在很多空白。在健身行业风起云涌的当下，创业者不妨将目光锁定在“银发族”身上，为其引进和开发更适合的健身器械、提供更科学的运动理论指导，让更多的健身方式成为老年人健康幸福生活的内容。
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