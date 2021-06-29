北京医院帮扶专家在贵州大方县开展糖尿病管理基层培训

为全面推进健康中国建设，强化慢性病预防、早期筛查和综合干预，近期，北京医院帮扶专家在贵州省大方县牵头开展了“培训百名村医，共享健康中国”糖尿病管理基层培训活动。

大方县地处黔西北，隶属毕节市，居住着汉、彝、苗、白、仡佬等20多个民族122.3万人口。根据国家卫健委的部署和要求，北京医院自2016年8月开始对口支援大方县人民医院。

此次“培训百名村医，共享健康中国”糖尿病管理基层培训活动，由帮扶专家、北京医院内分泌科副主任、贵州省大方县人民医院挂职副院长周雁倡议策划，在贵州省医学会内分泌暨糖尿病分会、大方县卫健局、大方县人民医院的支持与指导下，与该院肾内内分泌科医护工作人员协力展开，旨在加强对糖尿病的基层管理，强化县级人民医院与基层乡镇卫生院、村卫生所的上下联动与分级诊疗。同时，该培训也是北京医院帮扶专家与大方县卫健局、大方县人民医院落实党史学习教育“我为群众办实事”实践要求，为大方县群众办实事的举措之一。

培训活动自六月上旬启动，持续近20天，共培训大方县29个乡镇卫生院辖区的村医478人，同时为当地糖尿病患者400余人进行了义诊。

此次培训有效加强了大方县村医及乡镇卫生院对糖尿病患者的管理能力，对提高大方县基层糖尿病的慢病管理水平有积极促进作用。同时，也进一步强化了县级医院、乡镇卫生院及村卫生诊所的逐级覆盖与联动，有利于分级诊疗在当地的具体实施。义诊活动中，医护人员携带多种检测仪器到义诊现场，脚踏实地服务患者，不但开展了糖尿病健康管理宣教，还对患者进行了高水平治疗指导，对当地广大农村糖尿病规范诊疗起到了很好的示范作用。（陈敏）