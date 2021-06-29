国家卫健委：6月28日新增新冠肺炎确诊病例18例 均为境外输入病例

人民网北京6月29日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，均为境外输入病例（云南4例，福建3例，广东3例，安徽2例，四川2例，陕西2例，上海1例，浙江1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者1461人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例393例（其中重症病例11例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6579例，累计治愈出院病例6186例，无死亡病例。

截至6月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例459例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例86676例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91771例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1058670人，尚在医学观察的密切接触者16072人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者494例（境外输入478例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26668例。其中，香港特别行政区11920例（出院11626例，死亡210例），澳门特别行政区54例（出院51例），台湾地区14694例（出院9916例，死亡635例）。