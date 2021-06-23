新冠变异毒株德尔塔已传至92国

芬兰21日起放宽新冠疫情下的入境限制。图为旅客在芬兰赫尔辛基机场办理自助值机手续 供图/新华社

世界卫生组织专家6月21日在日内瓦总部表示，新冠病毒变异毒株德尔塔目前已扩散至92个国家。虽然其传播性更强且人体在接种新冠疫苗后针对德尔塔毒株产生的中和抗体滴度有所降低，但疫苗对预防重症和减少死亡仍然有效。

德尔塔毒株

比阿尔法毒株更易传播

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在当天的记者会上表示，截至目前已有92个国家和地区检测到德尔塔毒株传播。德尔塔毒株是目前已被世卫组织标记为“需要关注”的新冠变异病毒之一，最早于2020年10月在印度被发现。

范凯尔克霍弗表示，最早在英国被发现的新冠变异毒株阿尔法已在世界各地迅速传播，德尔塔毒株比阿尔法毒株更易传播。目前许多国家已开始放松公共卫生和社交隔离措施，如过早或过快放松，鉴于当前民众仍未全面接种新冠疫苗，德尔塔毒株将会迅速传播。

范凯尔克霍弗指出，苏格兰的一项最新研究提出，德尔塔毒株有可能增加患者入院治疗的风险。但这只是在单一国家开展的一项初步研究，结论还需进一步验证。目前还没有迹象表明德尔塔毒株会导致新冠致死率上升。

虽然最近发表在《柳叶刀》上的一项研究显示，针对德尔塔毒株，人体接种新冠疫苗后产生的中和抗体滴度有所降低，但范凯尔克霍弗强调，疫苗对预防重症和减少死亡仍然有效。此外，她呼吁公众在确保接种两剂疫苗的同时，仍须采取防护措施。范凯尔克霍弗警告称，虽然疫苗针对目前的病毒仍有效，但将来病毒有可能出现一系列突变从而导致疫苗实际上失去效力，这正是我们需要确保预防的情况。为此，应尽量避免和减少病毒传播，因为病毒传播得越广，变异机会就越大。

拟在南非建立

新冠疫苗生产技术转让中心

世界卫生组织总干事谭德塞21日说，拟在南非建立新冠疫苗生产技术转让中心，以帮助非洲国家生产疫苗。

据路透社报道，世卫组织希望，这个技术转让中心能为非洲中低收入国家的制药企业提供生产mRNA（信使核糖核酸）疫苗的专有技术和生产许可。

目前，两家南非制药企业南非生物疫苗公司和埃弗里根生物制剂与疫苗公司加入这一项目。世卫组织正在与美国辉瑞制药有限公司和莫德纳公司商谈，希望他们能加入项目，分享他们的mRNA疫苗技术。

不过，世卫组织说，即使这两家美国制药企业同意加入，非洲制药企业仍需要9到12个月才能生产新冠疫苗。

据美联社报道，南非近期疫情加剧，医院承受巨大压力。南非总统西里尔·拉马福萨21日说：“过去几周，新增病例一直急剧增加。过去一周，每日新增病例已从4月初不到800例增加到超过1.3万例。”

世界卫生组织21日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达17820.2610万例。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间21日18时23分（北京时间22日零时23分），全球确诊病例较前一日增加336450例，达到178202610例；死亡病例增加7764例，达到3865738例。

中国4款疫苗列入

可供对外出口新冠疫苗产品清单

商务部等4部门22日发布公告，将4款已在国内获批附条件上市的疫苗列入可供对外出口的新冠疫苗产品清单，并表示支持列入清单的中国疫苗生产企业以自营方式组织出口，清单将根据国家药监局审批上市情况适时动态调整。

为进一步支持各国抗击疫情、全面扩大疫苗国际合作，商务部会同工业和信息化部、国家卫生健康委、国家药监局发布《关于公布可供对外出口的新型冠状病毒疫苗产品清单的公告》。其中，国药中生北京公司、北京科兴中维公司、康希诺公司、国药中生武汉生物制品研究所有限责任公司的4款疫苗被列入清单。

“为确保疫苗产品质量与安全，提高贸易效率，我们支持列入清单的中国疫苗生产企业以自营方式组织出口，集中精力增加产品供应、稳定市场预期，让各国特别是发展中国家都能用得上、用得起疫苗。”商务部外贸司司长李兴乾说，同时将一如既往支持中国疫苗生产企业与世卫组织“新冠疫苗实施计划”加强合作，支持对外开展疫苗联合研发与合作生产。

据新华社