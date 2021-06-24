竟能对付这些病 益生菌你吃对了吗

现在市面上常见的酸奶饮品，包装上往往写着“添加‘益生菌’”。大家都知道益生菌是好东西，那么它到底对我们人体有哪些帮助呢？其实，除我们常说的调理便秘、腹胀及消化不良外，它还对很多疾病有着治疗作用。

不过，究竟什么是益生菌，不同人群该如何选择益生菌，益生菌究竟是如何发挥作用的，使用益生菌时又有哪些注意事项，今天就由药师来为您一一解答。

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“益生菌是活的微生物，当摄入充足的数量时，它会赋予宿主某种健康益处。”这是在2001年由联合国粮食及农业粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）共同定义的。

如果你食用的酸奶制品、饮料或药物中含有以下成分，那么你就是在服用益生菌了，如乳杆菌、双歧杆菌、肠球菌属、芽孢杆菌、酪酸梭菌以及酵母菌等。以上这些菌属也是我国卫生健康委批准可应用于人体的益生菌。

益生菌在人体中又是如何发挥作用的？可能通过以下四个途径：

1.拮抗致病菌生长，促进生理活菌生长，如地衣芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌活菌等；

2.直接补充正常生理活菌，抑制致病菌，如屎肠球菌、枯草杆菌、粪链球菌等；

3.形成肠道黏膜生物屏障，如双歧杆菌、乳酸菌素等；

4.降低肠道pH值，抑制致病菌，如乳酸乳杆菌、嗜酸乳杆菌和乳酸链球菌等。

如患者使用益生菌联合治疗时，应尽量选择作用机制不同的益生菌联合。如果重复使用作用机制相似的益生菌，不仅不会增加治疗效果，反而可能还会增加不良反应的发生概率。

对付这些疾病

需不同益生菌联手

益生菌除可治疗腹泻、便秘、腹胀及消化不良外，是否还有其他的治疗功能呢？不同人群该选用哪种益生菌呢？

腹泻病 腹泻病是益生菌临床应用最多的疾病。对轮状病毒等病毒性肠炎，推荐使用双歧杆菌、乳杆菌、酪酸梭菌和布拉氏酵母菌等。抗菌药物相关性腹泻则推荐使用双歧杆菌、乳杆菌、粪链球菌、酪酸梭菌、芽孢杆菌和布拉氏酵母菌等益生菌。艰难梭菌感染引起的伪膜性肠炎，使用布拉氏酵母菌治疗有更可靠的证据支持。

慢性腹泻，在排除特定病因以外，可使用双歧杆菌、乳杆菌、酪酸梭菌、芽孢杆菌和布拉氏酵母菌等治疗。

非酒精性脂肪性肝病和代谢性疾病 长双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌可改善非酒精性脂肪性肝病患者的临床检验指标。鼠李糖乳杆菌不仅可以用于成人非酒精性脂肪肝病，而且还可以使儿童非酒精性脂肪性肝病的检验指标得到改善。

肝硬化 推荐使用含双歧杆菌、乳杆菌及肠球菌等制剂作为辅助治疗。以上益生菌可抑制致病菌的生长定植，维持肠道正常微生态平衡。对肝硬化合并自发性腹膜炎患者，推荐使用地衣芽孢杆菌、双歧杆菌、乳杆菌等，有利于减少肠道毒素的吸收。肝硬化合并肝性脑病患者，则推荐使用酪酸梭菌、双歧杆菌、乳杆菌等益生菌，通过减少肠道氨类和吲哚物质的产生降低血氨和假性神经递质水平，改善肝性脑病患者症状。

肠易激综合征 益生菌可以缓解患者腹胀、胃肠胀气的症状，建议尽量选取乳杆菌、双歧杆菌等人体原籍菌较为安全有效，并且根据患者病情适当调整剂量。

炎症性肠病 包括溃疡性结肠炎和克罗恩病。建议可使用枯草杆菌、屎肠球菌、双歧杆菌等益生菌，这些益生菌作为炎症性肠病的辅助用药还是有一定临床疗效的。

乳糖不耐受 双歧杆菌、乳杆菌和嗜热链球菌含有β—半乳糖苷酶，在肠道中能够分解乳制品中的乳糖，减轻或减少乳糖不耐受患者腹泻等症状的发生。

幽门螺杆菌相关性胃炎 根除幽门螺杆菌的同时，补充布拉氏酵母菌可能会提高根除治疗率，降低副作用，减少抗菌药物相关性腹泻的发生。乳酸杆菌、双歧杆菌及酪酸梭菌等可能也具有一定疗效。

益生菌 不能与这些药同服

在使用益生菌时，还有一些注意事项：

1.需使用温水或温牛奶送服，避免水温过高，影响益生菌活性；

2.以下药物应避免与益生菌联合使用，如必须联合使用应至少间隔2小时，包括常用制酸药（包括奥美拉唑、雷贝拉唑、泮托拉唑及雷尼替丁等）、抗菌药物（头孢菌素、左氧氟沙星、莫西沙星等）、枸橼酸铋钾、蒙脱石散、医用活性炭等能抑制、吸附、杀灭或减弱益生菌疗效的药物；

3.大部分益生菌制剂及酸奶最佳保存温度为2℃-8℃，且应注意避光；

4.需要特别注意，只有一少部分益生菌制剂可常温保存，包括：益君康（复方嗜酸乳杆菌）、妈咪爱（枯草杆菌二联活菌）、整肠生（地衣芽孢杆菌活菌）、常乐康（酪酸梭菌肠球菌二联活菌散）等等，但也应注意避光和避湿。

药师提醒：任何药物的选择都应该个体化，益生菌同样如此，这样才可能使药物治疗的获益达到最大化，并减少不良事件的发生。

文/尹月（北京大学肿瘤医院）

参考文献：中华预防医学会微生态学分会.中国消化道微生态调节剂临床应用共识[J].中国微生态学杂志，2016，28（6）：621－631.