片仔癀一粒难求 谁是幕后推手

购物需要登记，货品限量销售，早来排队买，结果还没货。这一眼熟的购物模式，也出现在了中成药上。北京青年报记者发现，多地片仔癀限购，甚至脱销。这让本就单粒仅重3克，售价却高达590元的片仔癀（锭剂）在网上价格更是被炒高了1到2倍。

调查

线上线下一盒难求的片仔癀

“现在没有单粒的，只有胶囊，708元一盒，如果要买，您可以电话登记。”北青报记者6月23日上午以消费者身份致电北京一片仔癀体验馆。对方表示，目前单粒（锭剂）的片仔癀已经无货，不知道什么时候能有。

而即使是在售的胶囊制剂产品，也不是随时可以购买。“目前是每人只能买一盒，今天已经没有了，您现在登记明天可能能买到，得看当天来排队的人多不多，如果人多，电话登记的购买人就往后顺延。”

此前有消息称，片仔癀的锭剂一粒难求，即使到片仔癀体验馆排队购买，每日也就销售约十人份的量。同时，购买者还要登记身份证和手机号码。同一号码再次购买需要间隔3到5天。

而在福州、深圳等多地，片仔癀也出现了一粒难求的情况。不仅如此，片仔癀在电商的旗舰店中，锭剂也是缺货状态。

线下门店一药难求，带动了线上各大药店片仔癀价格水涨船高，线上的价格基本在900元至1500元/粒之间，价格涨了1到2倍。

针对实体店难以购买到片仔癀一事，该公司负责销售的工作人员曾解释称没有限购政策。但目前多地货源紧张，购买的顾客太多，公司从今年4月份开始，所有线下体验店购买片仔癀的顾客需要登记处方和身份证信息。除此之外，客户当天到店买一般情况是买不到的，需要提前一天线上预约。但也有消息称，片仔癀多个门店在5月开始严格限购，一次最多买两粒。

炒作

片仔癀突然紧俏也拉动了股价翻三倍

北青报记者了解到，片仔癀此前在市场上并不是一粒难求的状态。在去年年底，还有网友在北京的片仔癀体验店一次购买了一盒锭剂的片仔癀，并发了带图点评。

片仔癀为什么到现在如此难买？根据漳州片仔癀药业股份有限公司官网的介绍，片仔癀有国家级的绝密配方，为国家中药一级保护品种，处方和工艺受国家保护，传统制作技艺列入国家非遗名录，单品种出口连续多年位居中国中成药外贸单品种出口前列。该药含有牛黄、麝香、三七、蛇胆成分，每粒重3克。

有消息称片仔癀是由于原材料稀缺导致其产能不能满足市场。而事实上，根据西南证券2021年2月7日研报，目前片仔癀推进人工养麝，以弥补稀缺原料供给不足，陕西养殖基地养麝超1万头，推测年产超100公斤，麝香和牛黄均可满足3年的产能扩张。

分析师朱丹蓬表示，片仔癀突然的紧俏，与炒作不无关系。在南方尤其是东南沿海地区，一些消费者认为片仔癀具有保健功效，而且常年价格居高不下，也因此让其有了一些礼品属性。

西南证券研报披露，2004年至2020年，片仔癀锭剂产品一共提价19次。从2004年到2020年，片仔癀零售价从325元/粒升至590元/粒，提价幅度81.54%。从出厂价来看，片仔癀锭剂自2004年以来提价共计10次，从2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元，提价幅度高达212%。

这样的市场行情导致了一些投机者抢购片仔癀坐等涨价，再抛售之后赚取中间暴利。片仔癀在市场上的紧俏，也让商家从中有利可图。

朱丹蓬表示，不论是商家主动还是被动进行的饥饿营销，获益的都是商家。事实上，目前片仔癀多店实行限购，不仅把其名气拉上去了，也可以为其提价再次铺路。片仔癀作为一个“独家产品”，在有需求的消费者端是刚需，涨价不会是阻止其购买的原因，反倒会陷入“越涨越买，越买越涨”的怪圈中。

事实上，频繁提价没有影响销量，2016年到2019年，片仔癀锭剂销售量从367万粒增长到704万粒。而提价直接推动了公司收入规模、归母净利润增长。其营业收入从2003年的2.14亿元增至2020年的65.07亿元，归母净利润由0.6亿元增至16.67亿元。而2020年年初，片仔癀股价还在100元出头，截至6月23日收盘，其股价已经达到了428.35元。短短18个月，其股价翻了三倍。

实情

片仔癀胶囊只是一种处方药

归根到底，消费者对于片仔癀的追捧来自于这一药品本身。

在其众多网传神奇疗效中，“治疗肝炎”“中国特效抗菌素”和“永不过期”成了其被追捧的主要原因。但北青报记者查询国家药监局“OTC中药说明书范本”数据库发现，“片仔癀”说明书的功能主治为“清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛。用于热毒血瘀所致痈疽疔疮，跌打损伤”，并没有提及可以用于肝胆疾病治疗的内容。

此外，在该药说明书的“注意事项”中，明确表示“服用3天后症状无改善，或服药期间伴有恶寒发热等全身症状者，应到医院就诊”“局部病灶红肿热痛反应剧烈，初起疮顶即有多个脓头者均应到医院就诊”等。但在片仔癀官网的说明书中，“注意事项”一项仅有“本品含天然麝香，运动员禁用”。

根据片仔癀官网的说明书，该药的有效期是60个月，也就是5年，并非网传的永久不过期。事实上，在国家药监局“OTC中药说明书范本”数据库中，片仔癀说明书明确了“本品性状发生改变时禁止使用”。

根据片仔癀《2020年年度报告》显示，片仔癀属于双跨品种，片仔癀胶囊属于处方药。但不论是网上购买还是电话咨询，对方均没有提及要求携带处方才可以购买。不仅如此，北青报记者也咨询了北京一些以治疗肝病为特色科室的三甲医院，均表示院内没有该药。

在一些从事中药研究的人士看来，片仔癀是中医经典的传统用药，在治疗热毒血瘀导致的病症上，确实有疗效。不过，分析人士表示，片仔癀这类药品，受众群相对小。即使其确实能够治疗肝病，但是一粒接近600元的价格，远没有纳入医保的常规肝病治疗药品更能为患者所接受。另外，作为处方药，不建议患者自行服用。且其明确有保质期，如确有需要，最好随用随买，并不建议消费者“囤药”。

本组文/本报记者 张鑫 统筹/余美英

内存

片仔癀

据片仔癀官网显示，片仔癀的功能主治为“清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛。用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症”。在一些片仔癀的体验店，其对肝病有疗效，也成了店员对顾客“科普”的一项。