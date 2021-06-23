中国疫苗，给世界带来更多选择

近期，更强新冠病毒变异毒株“德尔塔”入侵全球90多个国家或地区，给本就笼罩在疫情阴霾中的世界带来新的威胁。加快疫苗接种，让群体免疫屏障的构建速度跑在病毒变异传播的前面成为多国战略首选。

放眼全球，当前疫苗接种不平衡问题更加突出，个别国家甚至囤积了几倍于本国人口的新冠疫苗，导致一些发展中国家无苗可用。

破解疫苗产能和分配问题，中国屡次在国际会议上提出中国主张——

2020年5月，第73届世界卫生大会上，中国庄严承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。

今年5月，全球健康峰会上，中国坚定呼吁要摒弃“疫苗民族主义”，并重申解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性。

推动抗疫国际合作，中国始终言必行、行必果。目前，中国在产能有限、自身需求巨大的情况下，已经向国际社会提供了超过3.5亿剂次疫苗，包括向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。中国还加入了世卫组织主导的新冠疫苗实施计划（COVAX），承诺首批提供1000万剂次疫苗。

6月1日，国药集团中国生物供应COVAX首批疫苗下线，实现了多处更新迭代：采用全英文包装上线；备有疫苗瓶监测器，疫苗瓶上的标签能够监测周边环境温度变化，这一技术也得到了世卫组织的肯定；疫苗外包装特别印制了国际监管二维码；应世卫组织要求补充完善了疫苗说明书。

同日，科兴控股生物技术有限公司旗下北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”正式通过世卫组织紧急使用认证。加上此前已获认证的国药集团中国生物疫苗，两款中国新冠疫苗为缓解全球疫苗分配不公带来希望。

为更大力度缓解疫苗供应紧张局面，中国疫苗企业快马加鞭与有能力的国家开展授权生产和联合研究。

3月底，国药集团中国生物与阿联酋G42集团合作共建的新冠疫苗原液灌装生产车间正式分装下线新冠灭活疫苗。

在新冠疫苗效果评价和授权生产方面，科兴也与巴西合作伙伴开展了卓有成效的合作。例如，在1.2万名医护人员中开展Ⅲ期临床试验，证明了疫苗的安全性和有效性；在圣保罗州小城塞拉纳市实施真实世界研究“S计划”；通过授权生产实现新冠疫苗本地化生产等。

“应对巨大的疫苗供货需求，我们现在采取的解决办法不仅是提供成品疫苗，还会把大包装的疫苗半成品运到一些国家去，授权这些国家进行后续的灌装和包装生产。核心目的是迅速使这些国家获得疫苗，尽快提高接种率，把发病率降下来。想要快速提升疫苗生产能力、保障疫苗供应，授权生产是最直接、最有效的方式，所以我们希望动员更多国家加入生产队伍。”科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东说。

工信部消费品工业司副司长毛俊锋介绍，目前，我国已有3家企业与8个国家开展联合生产，同时还在与10个国家商讨合作生产事宜。未来将继续推进我国疫苗企业向更多发展中国家进行技术转让，支持企业开展国际产能合作。

一年多来，反复肆虐的新冠疫情昭示我们，人类荣辱与共、命运相连。随着中国疫苗的安全性、有效性、便利性得到充分证明，中国将坚持想发展中国家之所想、急发展中国家之所急，以实际行动推进全球疫苗公平合理分配，给世界带来更多选择。(王琳琳、罗鑫)