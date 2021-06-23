高温持续各家凉面热销

连日的高温让清凉爽口的冷面、凉面热销。一到饭点，不管是老字号面馆还是新晋“网红”餐厅，冷面的销量都比平时翻了几倍。

昨天下午5时，位于西安门大街的延吉餐厅里座无虚席。酱牛肉、煮鸡蛋、苹果片再配上半透明的荞麦面，凉滋滋酸甜的汤往上一浇，光是看一看心中的燥热便消了大半。一些顾客爱喝冷面汤，就让服务员多给盛点儿。

“天儿太热，不爱做饭，吃碗冷面爽口又解暑。”一位老人小心翼翼地端着自带的搪瓷盆走出队伍，里面是装好的冷面。“这一大碗够我和老伴儿吃的了，才20元，很实惠！”

“这几天客流量比平时多了很多，冷面备货比平时多了两倍。”餐厅工作人员说。

“一到夏天，我就是个冷面脑袋，吃多少回都不腻。”90后顾客小李打趣道。在新街口南大街的新川面馆，麻辣凉面桌桌都点。正值下班时间，店内10张桌子已经坐满，桌桌客人都在“吸溜”凉面，来晚一步的顾客只好打包带走，长长的队伍一直排到了店外。一位餐厅工作人员说：“平常一天卖1000多份凉面，今天差不多有4000份，这几天至少要多备出3倍的货。”

在“网红”餐厅方砖厂69号炸酱面馆外，顾客顶着大太阳也要排队吃面。店主宋先生告诉记者，店里的炸酱是每天现炸，面条是“锅挑儿”，需要过水的得提前说，还能免费续面和酱，腊八蒜免费吃。“最近销量很好，腊八蒜平均两天就吃掉10斤。”实习记者 张雪