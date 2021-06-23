外卖平台要以显著方式提示“适量点餐”

外卖点餐如何避免浪费？为贯彻实施反食品浪费法，餐饮服务经营者要严格执行反食品浪费制度规范，将反对食品浪费纳入从业人员培训内容，提升餐饮供给质量，主动对消费者进行防止餐饮浪费提醒，餐饮外卖平台要以显著方式提示消费者适量点餐、理性消费。

近日，国务院食品安全办、教育部、商务部、市场监管总局、国管局等五部门联合发布《关于贯彻实施〈中华人民共和国反食品浪费法〉有关事项的公告》（以下简称《公告》），督促生产经营者落实反食品浪费法律规定，依法严厉查处各类浪费食品的违法违规行为。

《公告》要求，食品生产经营者要全面落实反食品浪费措施，通过落实食品安全管理制度，做好生产过程关键点控制，防止食品变质，降低储存、运输中的损耗；提高食品加工利用率，避免过度加工和过量使用原材料。

餐饮服务经营者要严格执行反食品浪费制度规范，将反对食品浪费纳入从业人员培训内容，提升餐饮供给质量，主动对消费者进行防止餐饮浪费提醒，餐饮外卖平台要以显著方式提示消费者适量点餐、理性消费。单位食堂要不断加强反食品浪费管理，建立并实施反食品浪费管理制度，加强食品在采购、储存、加工环节中的减损管理。鼓励学校食堂运用“互联网＋明厨亮灶”等智慧管理模式，及时发现并纠正食品浪费行为。机关食堂要引导干部职工用餐节约，细化完善公务活动用餐规范，带头厉行节约，反对浪费。

食品检验检测机构要积极创新反食品浪费举措，结合自身工作特点积极探索研究，对不同保质期和储运要求的食品或检验合格产品的备样，通过捐赠、拍卖、合规留用等多种方式进行分类处置。

《公告》要求，各级人民政府食品安全办和教育、商务、市场监管、机关事务管理等部门要加强反食品浪费法宣传贯彻工作，依法严厉查处各类浪费食品的违法违规行为，促进经济社会可持续发展。