新华社上海6月22日电 （记者潘清）一张蓝色的圆形小纸片，印有“上海市同仁医院”，以及中英双语“我已接种新冠疫苗！（I got my COVID-19 Vaccine！）”字样。此外，还有手写日期和时间：“2021年6月18日，11时45分”。

6月19日，八旬高龄的台湾知名人士、新党前主席郁慕明胸前贴着这张小纸片，通过其在大陆社交平台“今日头条”账号“郁慕明郁言不止”，以视频的方式称“昨天我打了疫苗”。

截至22日13时，这条近8分钟的视频收获了2.3万个赞和2057条评论。“粉丝”们纷纷留言：“郁老，辛苦了！多多保重身体！”“支持郁老！祝郁老安康！”

5月28日，郁慕明从台湾启程飞往上海前，曾在机场录制视频并上传至上述账号。“因为台湾疫情越来越严峻，疫苗又缺乏，大陆善意给台湾同胞免费打疫苗，我在台湾拖下去并不合适，所以搭飞机到大陆打疫苗。”郁慕明在视频中呼吁台胞，为自己的健康考虑，到大陆打疫苗。

抵达上海后，郁慕明按照大陆相关防疫要求，经历了7天集中隔离、7天居家隔离和7天自主管理。期间先后进行了6次核酸检测，结果均为阴性。6月18日，他前往上海市同仁医院接种了第一剂新冠疫苗。

“医生会详细询问是否患有糖尿病、高血压等等，问清楚了才会打。整个过程很顺畅，也没有什么不良反应。”郁慕明在接受新华社记者专访时透露，间隔至少21天后，他还将打第二剂疫苗，完成整个接种流程。

虽然年事已高，郁慕明仍和两岸年轻群体一样，热衷用视频和社交账号记录生活、分享观感。抵达上海后，郁慕明的大陆社交平台账号粉丝量激增。截至目前，“郁慕明郁言不止”账号已经拥有253万粉丝，“抖音”实名账号的粉丝也超过44万。

“我已经是‘网红’了！”郁慕明笑称。

6月20日父亲节当天，郁慕明通过视频叮嘱粉丝关注父母健康，呼吁“做两件顺手之劳”，看到地上有水迹立即擦干防止老年人摔倒受伤，餐盘用纸巾擦干油腻后再清洗以减少用水量。21日，出生在上海的郁慕明在黄浦江畔自拍了一段夜景，获得数十万播放量和数万点赞，也收到网友呼应“欢迎回家”。

在大陆期间，郁慕明每天通过秘书发送的台湾报刊截图了解岛内新闻，特别是疫情状况。除了通过社交平台分享隔离生活和接种流程，他还数次以对话和视频连线方式回应台湾民众关切。

针对大陆疫苗“入台”受阻，郁慕明呼吁台湾当局：“涉及到人民生命的问题，应该抛开意识形态。”