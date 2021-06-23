新华社北京6月22日电 近日，中央宣传部、国家卫生健康委联合印发《关于开展2021年“最美医生”学习宣传活动的通知》，部署开展2021年“最美医生”学习宣传活动。

通知强调，学习宣传活动要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握党史学习教育要求，通过公开宣传发布优秀医疗卫生工作者的先进事迹，突出展现党领导下卫生健康事业的光辉历程和全心全意护佑人民健康的初心使命。

通知明确，学习宣传活动由广泛动员、组织推荐、遴选考察、公开发布、集中宣传、深入学习等环节组成。学习宣传活动面向奋战在卫生健康各条战线的医疗卫生工作者，重点挖掘在革命、建设、改革实践中与党同心、与党同行的先进典型，要求事迹突出、精神感人，获得群众和社会广泛认可。

通知指出，学习宣传活动是培育和践行社会主义核心价值观的重要抓手，是弘扬伟大抗疫精神、脱贫攻坚精神和崇高职业精神的实际举措。各地和各相关单位要深入挖掘、广泛宣传，充分发挥典型示范带动作用，激励广大医疗卫生工作者锐意进取、砥砺奋斗，为增进人民群众健康福祉作出新贡献，为庆祝中国共产党成立100周年营造浓厚氛围。

根据通知，拟于8月19日中国医师节前后向社会公开发布2021年“最美医生”先进事迹。

《 人民日报 》（ 2021年06月23日 04 版）