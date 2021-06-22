专家共话医疗质量安全改进目标 为规范诊疗管理出谋划策

6月18日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康和河南省卫生健康委主办的公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会在河南郑州举行。

国家护理专业质控中心主任么莉、国家产科专业质控中心副主任赵扬玉、河南大学淮河医院副院长刘洋、郑州大学第五附属医院纪委书记周文平参与了“改进目标之规范诊疗管理”圆桌讨论，此环节由郑州市中心医院副院长赵智琛主持。

么莉围绕护理专业在提高公立医院医疗服务质量中的作用发表了讲话。她表示，2021年2月国家卫生健康委发布了《2021年国家医疗质量安全改进目标》，提出的10项医疗质量安全改进目标中有七项与护理专业密切相关。这说明护理工作的临床医疗质量改进与保障患者安全的重要性，要求医疗机构在推进这些改进项目中成立由医务、护理、院感、各临床科室等部门组成的专项工作小组，完善相关制度、创新工作机制等，根据每个项目的不同情况，制定相应的改进策略。近年来，国家非常重视护理工作，也出台了系列关于加强护理工作建设和改革的政策文件，对加强护理队伍建设，提升整个队伍的数量和质量发挥了重要的作用。

赵扬玉表示，随着“三孩政策”的颁布，全社会对女性生产的关注度也在逐渐增高，2021年度提出的10项医疗质量安全改进目标中最后一项为降低阴道分娩并发症发生率。她认为，降低阴道分娩并发症发生率需从两方面着重发力：首先是针对降低阴道分娩并发症成立组织建设体系，实现多层级、跨学科的管理协调机制；其次是加强数据上报管理，保障出院诊断的准确性，并通过信息化手段实现数据自动编码溯源。

刘洋对药品不良反应相关问题作出解答。他表示，降低住院病人输液率，不断提高静脉用药管控质量是一个迫切问题。他提出，要促进社会观念的革新，并完善药品供应链，对静脉输液处方进行前置审核，进一步完善药品不良事件监控与预警机制。

周文平对规范诊疗管理做出解释，他认为要关注疾病本身的诊疗规范管理，遵循科学原则和人文原则，不断提高临床医生的业务水平和救治能力，提升医务人员的临床服务水平，增强人民群众看病就医的获得感，还要完善患者就诊的流程管理，进一步改善医疗服务，让患者便捷就医、明白就医、有效就医。

最后，赵智琛对圆桌论坛话题进行总结时表示，制定年度国家医疗质量安全改进目标是改善医疗服务，保障医疗安全，为人民群众提供安全、优质的医疗服务是卫生健康工作的核心任务，也是深入推进医疗卫生事业高质量发展的重要工作内容。