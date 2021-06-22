专家热议重大疾病管理 提升质量保障医疗安全

6月18日，公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会在河南郑州举行。

当日，在由新乡医学院第一附属医院党委书记赵国安主持的“改进目标之重大疾病管理”主题圆桌讨论上，国家冠心病介入专业质控中心副主任刘兆平，上海大学生命科学学院生物工程系主任、上海大学分子识别与生物传感中心主任陈红霞，开封市人民医院党委书记崔巍、新乡中心医院副院长李振玉、河南省胸科医院副院长李清华围绕重大疾病管理、医疗质量控制等话题建言献策，助力公立医院高质量发展。

刘兆平表示，《2021年国家医疗质量安全改进目标》提出的十项指标，主要针对医疗质量和安全管理的重大问题和关键问题，具有覆盖面广泛、维度多样、聚焦重大疾病等特点，对于提升医疗质量管理的科学性和精细化水平起到了非常重要的作用。

陈红霞谈到，重大疾病的早期检测存在两大瓶颈：一是早期疾病标志物浓度低，用现有的传统方法很难准确检测出来；二是疾病具有复杂性，依靠一个指标很难确定是哪种实体癌。目前上海大学华西生物技术研究中心正在开展相关重大疾病的早期检测研发，以期辅助临床医生做出更加准确的判断。

崔巍认为，对于重大疾病的管理还存在三个薄弱环节：一是认知层面，患者和医院内部非本专业的医生都存在对重大疾病认识不到位的情况；二是技术层面，各个医院在重大疾病的诊疗标准、诊疗水平等方面参差不齐；三是医院管理层面，医院的重视程度决定了重大疾病管理目标能否实现。“《2021年国家医疗质量安全改进目标》的发布，为医院下一步的工作重心提供了目标与抓手，我们将从组织架构、顶层设计、培训三方面入手抓好重大疾病的管理。”崔巍说。

李振玉介绍，对于重大疾病中的心脑血管疾病，救治效果与患者就医的及时性有直接关系。新乡市卫健委牵头建设了全市院前医疗急救体系，由1个中心、13个分中心和100个急救站构成，尽可能缩短院外时间。新乡中心医院也通过加大在信息化方面的投入，来缩短患者在院内的检查和治疗时间。

李清华表示，河南省胸科医院在重大疾病管理方面采取了四项措施：一是抓好质量控制，做好院科两级质控；二是聚焦技术管理，通过新技术的引进与管理提升病人的获得感；三是针对重大疾病开展多方面的治疗合作；四是做好费用管理，尽量降低患者在费用方面的顾虑，全力做好疾病的救治。

赵国安总结，持续改进医疗质量，保障医疗安全，为人民群众提供安全、优质的医疗服务，是医院质量管理的核心任务。以重大疾病防控为抓手，实施公共卫生服务提升工程，将使河南省乃至全国的更多患者获益。

据悉，本次会议由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康和河南省卫生健康委主办，共500余位嘉宾出席会议。