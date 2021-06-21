张伯礼：中医药可及性具有重要战略意义

“在抗击新冠疫情的紧急情况下，我们解释了部分中药重要的机制，对于它们的靶标、性质都有了清楚了解，并火线评价药物、研制新药，中药进入治疗的方式也成为经验，但我觉得对未来更重要的启迪是，重视中药的可及性。”6月19日，在南京举行的“2021长三角健康峰会（溧水）暨第二届中医药博览会”的主旨演讲中，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼语重心长地说。

张伯礼认为，“新冠疫情从现在来看，估计到今年年底基本就进入收尾了，但是几年以后、十几年以后会不会还有新的疫情，大概率是会发生的，发生以后如果还是没有疫苗和特效药怎么办？还得靠中药。”

重视中药的可及性是给中华民族争生机，给西医同道争时间

截至6月18日，新冠肺炎波及200多个国家和地区，海外累计确诊超1.78亿例，死亡超385万例。

在中国的新冠疫情防控中，中医药全程参与新冠肺炎的治疗，中西医结合，挽救生命。

张伯礼将中医药战“疫”归纳为四个贡献，主要为集中隔离、服用中药，有效地抑制了疫情的蔓延；中药进方舱治轻症、普通型患者，控制了由轻症转重症的比例；中西医结合救治重症患者，疗效显著；恢复期中西医结合康复治疗，治疗新冠肺炎后遗症。

大疫出良药。张伯礼说，当时，中国专家团队在国家中医药管理局领导下，在武汉前线，根据掌握的临床数据和一些实验研究成果，从几十个药方中筛选出“三药三方”，且疗效确切，证据成链。

例如，科研人员研究发现，宣肺败毒方中169个化合物的结构和分子量，其中有127个化学成分能通过21条通路，调控病毒感染286个相关靶标；揭示了宣肺败毒方能调节过度激活的免疫反应、炎症因子风暴、细胞凋亡等过程，从而对抗病毒感染和肺部损伤所致的机体生物分子网络紊乱。

基于在中国抗击新冠疫情中的显著疗效，2020年7月16日，宣肺败毒颗粒获得美国FDA二期临床批件，2021年3月2日国家药品监督管理局批准宣肺败毒颗粒上市。

中医药的抗疫贡献，为中国人民的生命安全筑起一道健康屏障。张伯礼表示，“重视中药的可及性，是给中华民族争生机，给西医同道争时间，让他们有时间去研究疫苗和特效药”。

建立人参、三七无公害精细栽培模式

中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点。不过，张伯礼并不讳言，临床证据与中药的质量是中医药传承发展的瓶颈。

2013年，我国便成立了中药材基地共建共享联盟，以规范中药材生产、提高中药材质量，加大科研成果转化，推进全国道地药材资源基地的建设。作为该联盟的学术委员会主席，张伯礼表示，“目前，实现中药种植的标准化，同时进行高质量药材的评估，也是我们的核心问题，种植‘三无一全’无公害中药材是我们的目标”。

“三无一全”指的是无硫黄加工、无黄曲霉素、无公害（包括无农残超标、无重金属超标、无使用生长调节剂促进采收器官的生长）及全过程可追溯。

张伯礼介绍，目前，科研人员通过对土壤进行复合改良、优化人参施肥追肥，已经建立起优质高产人参的无公害精细栽培的“中国模式”，无公害人参药材出口量全国第一。

三七无公害精细栽培生产体系与推广也渐入佳境，目前已建立起4000多份三七单株材料的种质资源圃，良种繁育基地累计1140亩。“我们选择抗病毒的优良菌株进行栽培，取得非常好的效果。”

8年来，联盟日渐壮大，对推动国家中药材规范化种植、提升药材质量、为中药大健康产业的可持续发展作出了贡献。“通过这次抗击疫情，大家都对中医药有了新的认识，中医药和西医学各有各的优势，优势互补是中国医学的特点，中国老百姓能得到两种医学的照顾，这是民族的幸福，我们一定发挥两者之长，为解决世界医改难题，为健康中国的建设贡献力量。”张伯礼说。