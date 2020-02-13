世卫组织正式命名新冠病毒所致疾病为“COVID-19”

世界卫生组织总干事谭德塞2月11日在瑞士日内瓦“科研路线图：新型冠状病毒全球研究与创新论坛”新闻发布会上宣布，将新型冠状病毒感染引发的疾病正式命名为“COVID-19”。

谭德塞在发布会上说：“我们现在对这种疾病有了一个新的名称，COVID-19。”他指出，这个短语代表了“2019年冠状病毒病”，其中CO代表Corona（冠状物），VI代表Virus（病毒），D代表Disease（疾病）。

谭德塞表示，拥有正式的疾病名称很重要，可以防止人们使用其他可能不准确或“污名化”的名称。

那么，同样都是冠状病毒引起的疾病，为何COVID-19与严重急性呼吸综合征（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）的命名方式明显不同？传染病命名背后究竟有何国际规则？

这要从2015年说起，当年5月8日，经过与世界动物卫生组织、联合国粮食及农业组织的共同磋商，世界卫生组织发布了《新人类传染病命名的最佳实践》（以下简称《最佳实践》），“目的是尽量减少疾病名称对贸易、旅行、旅游业或动物福利的不必要负面影响，并避免对任何文化、社会、国家、地区、专业或民族群体造成侵犯。”

《最佳实践》指出，疾病名称可以包括疾病症状方面的通用描述性术语，比如呼吸道疾病、神经综合征、水样腹泻等；在足够可靠的情况下，应当包括疾病表现、受影响人群、疾病严重性、季节性特征等更为具体的描述性术语，比如进行性、青少年、严重、冬季等；当已知引起疾病的病原体时，那么该病原体就应当被纳入疾病名称，如冠状病毒、流感病毒、沙门氏菌等。

同时，疾病名称应尽量简短并且容易发音，例如H7N9（一种禽流感）、rabies（狂犬病）、malaria（疟疾）等类似的命名。

《最佳实践》还规定，在疾病名称中应当避免使用包括地理方位，如中东呼吸综合征、西班牙流感、裂谷热；人名，如克罗伊茨费尔特—雅各布病、恰加斯氏病；动物或食物种群，如猪流感、禽流感、猴痘等；涉及到文化、人口、工业或职业的内容，如军人、护士等；以及有可能引起过度恐慌的术语，如不明、致命、流行等。

此外，《最佳实践》中写道：“当有必要区分在不同年份发生的类似事件时，可以使用日期（年或月和年）。”

SARS暴发于2002年，MERS暴发于2012年。根据《最佳实践》，虽然二者简短易读，但都没有将已知的病原体，也就是冠状病毒纳入名称，而且MERS中包括地理方位，属于“应避免”的例子。

COVID-19则既明确了病原体，又使用日期加以区分，并且适用于从轻微到严重的“全谱”病例。

谭德塞在会议上说：“这（COVID-19的命名）也为我们提供了一种标准格式，可用于将来的任何冠状病毒暴发。”

对此，法国国家医学委员会公共卫生研究主管陈新认为，WHO起了个“长效可用”的疾病名称。

法国媒体认为，根据这种命名规则，假如2022年又有一种新的冠状病毒导致的传染病暴发，就可以叫COVID-22。