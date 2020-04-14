感冒后乱服药致肝衰竭 男子捐肝救母

上海交通大学医学院附属仁济医院13日披露，该院肝脏外科夏强团队为一位因急性药物性肝损导致肝昏迷的患者成功完成亲体肝移植手术。从此，儿子一半的肝脏在母亲的身体里成功安家。

医院方面透露，目前该急性重型肝衰患者已经苏醒，正在康复中，儿子已经康复出院。

该患者今年55岁，几周前因为感冒和胃部不适自行服用多种感冒药和胃药，导致急性肝功能衰竭，出现肝性脑病并伴有肝昏迷。4月4日，该女子全身状况逐渐恶化，命悬一线，紧急转入仁济医院时已经昏迷。

据悉，综合各方面考虑，伦理委员会与专家组最终选定儿子作为亲体肝移植的供体。肝脏外科团队与时间赛跑，24小时内完成所有准备工作，创造了生命的奇迹。

肝脏外科团队对患者儿子的肝脏和血管、胆道进行了三维重建，分析了多种供肝切取方案，最终确定切取供体的右半肝进行移植。

据悉，供体手术历时6小时，受体手术历时整整9个小时。手术中，医生切取儿子右半肝作为供肝，供肝近800克，约为儿子原有肝脏的60%。主刀医生、仁济医院党委书记、肝脏外科科主任夏强教授介绍，右半肝切取技术难度大，手术首先要保证健康的捐肝供体(儿子)安全；供肝大小既要保证儿子术后正常生活工作，又要保证受体患者能够得到足够的肝脏组织用以代谢废物。夏强直言，受体术前处于肝昏迷状态，手术成功并不代表患者一定能获救。

术后第一天，母子二人肝功能良好且没有出现排异现象，手术五天后，儿子出院，受体已转入普通病房，顺利康复中。患者的儿子说：“妈妈带我来到这个世界，给我爱与温暖。这个世界很美好，我想要妈妈能够继续陪我看这个世界！”

仁济医院消化科教授、中华医学会肝病分会药物性肝病学组组长茅益民表示，近年来，中国药物导致的肝衰竭发病率呈上升趋势。新冠肺炎疫情期间，因为恐慌和焦虑，有民众出现症状不敢去医院就诊，自我诊断为感冒而服药，是绝对不可取的。他指出，一旦出现发热、咳嗽等感冒症状，应及时到正规医院就诊，明确诊断，切忌想当然自我诊断与用药。 (陈静袁蕙芸)